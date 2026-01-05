Пет неща, които не знаете за Александър Велики (ВИДЕО)

Александър Велики е една от най-известните фигури в историята, въпреки че властването му е продължило само 12 години. Но какви 12 години са били те! На двайсет години той побеждава Персийската империя, става фараон на Египет и основава множество градове, които кръщава на себе си.

От 5 януари телевизионният канал Viasat History излъчва поредицата „Александър Велики: Легендарният завоевател“ - в три последователни понеделника от 22:00 часа с повторения следващата събота сутрин в 10:00 часа и неделя следобед след 16:30 часа - нов документален сериал за живота му, видян през очите на най-добрия му приятел Хефестион.

С художествени възстановки, CGI ефекти и вълнуващи открития от нови разкопки, сериалът представя интимен портрет на Александър. Тук разкриваме някои интересни факти за него, които може би не сте знаели досега.

1. Никога не е губил битка

Александър води първата си битка едва 18-годишен и през последвалите 15 години на кампании не губи нито една – ето защо си спечелва титлата „Великият“. Въпреки че често е близо до поражение, има битки, които завършват с тежки жертви, а генералите му не винаги са успешни, благодарение на брилянтната си тактика, бързо мобилизиращите се войски и интелигентното използване на македонската фаланга, той винаги успява да надделее над противниците си – включително значително превъзхождащите ги по численост персийски армии. Военните стратегии, разработени от Александър, все още се преподават в академиите днес.

2. Миришел е изключително добре

Според съвременници - историци като Плутарх и Аристоксен, Александър не само е имал свеж дъх, но и кожата му е излъчвала толкова приятен аромат, че дори дрехите му са го попивали. По-късно експертите са смятали, че този специален аромат може да е свързан с характеристиките на кожата му, тъй като описанията показват, че Александър е бил изключително блед, но е имал розов тен. Други смятат, че това е само една от легендите, свързани с неговата личност, които го правят да изглежда още по-богоподобен.

3. Кръщава много градове на себе си, а един – на коня си

Александър основава десетки градове, много от които кръщава на себе си. Повечето от тях са преобразувани от военни бази, които той е установил по време на завоеванията си. Много от тях продължават да просперират след смъртта му, а Александрия в Египет, с население от близо 6 милиона души - все още носи неговото име. В днешен Пакистан обаче има град (Буцефала), който Александър кръщава не на себе си, а на любимия си кон Буцефал, който е убит в битка. Александър получава този кон на десетгодишна възраст, след като никой друг не успява да го опитоми. По-късно Буцефал придружава Александър чак до Индия, където в крайна сметка получава фатална травма.

Видео за „Александър Велики: Легендарният завоевател“ по Viasat History

4. Използва „крилати“ мъже, за да превземе крепост, след това се влюбва от пръв поглед

Според легендата, Александър превзел непревземаемата крепост Согдийска скала, разположена в днешен Узбекистан, без битка и с помощта само на няколкостотин мъже. Александър заповядал на своите 300 мъже да се изкачат по скалата, върху която е построена крепостта, използвайки колчета за палатка и въжета, а след това да размахват парчета лен, сякаш са крила. Защитниците на крепостта били толкова уплашени от гледката на „крилатите“ мъже, че веднага се предали.

Когато Александър прегледал пленниците, видял Роксана, дъщеря на бактрийски благородник, и веднага се влюбил в нея. Според македонците тя била най-красивата жена в Азия – само съпругата на цар Дарий била по-красива от нея – така че е разбираемо, че Александър се влюбил до уши. По-късно Роксана родила сина му,

Александър IV, няколко месеца след смъртта на завоевателя.

5. Вероятно се е пропил до смърт

Историците биха поспорили по този въпрос, но биха го интерпретирали свободно - смята се, че Александър се е напил до смърт. Завоевателят е бил тежък пияч, който е празнувал успехите си с огромни партита, където виното се е леело обилно. Безкрайните му кампании и постоянната консумация на алкохол са отслабили тялото му, правейки го много по-уязвим към болести, бушуващи на Изток, като малария и коремен тиф. Дори след като се разболява във Вавилон, той не спира да пие, което не помага особено на състоянието му. Температурата на Александър се покачва рязко, той има трескави сънища, накрая губи съзнание и умира. Тогава е почти на 33 години. След като чуват за смъртта му, хората му плачат, мнозина си обръсват главите и според някои записи – някои дори се умъртвяват от глад. Тялото на Александър е поставено в златен саркофаг, пълен с мед, за да се запази.

Александър Велики е оказал огромно влияние върху историята. Той е създал обширен елинистичен свят, разпространил е гръцката култура, построил е градове и търговски мрежи и е създал прецедент за по-късни империи с легендарните си военни умения.

„Александър Велики: Легендарният завоевател“ по Viasat History – премиера в понеделник, 5 януари – изобразява не само легендата, но и човека.