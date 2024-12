10 минути лице в лице: Фюри и Усик не откъснаха поглед един от друг цяла вечност (ВИДЕО)

Световният шампион в тежка категория Олександър Усик и претендентът за титлата Тайсън Фюри се изправиха лице в лице преди големия сблъсък на 21 декември. Двамата доближиха главите си на една ръка разстояние и не откъснаха поглед един от друг в продължение на цели 10 минути. Накрая Циганския крал бе отдръпнат от Усик, а след това последваха и обичайните закани и словесни престрелки - най-вече от страна на Фюри, който е прочут с пиперливия си език.

Close up footage of Tyson Fury going absolutely insane on Oleksandr Usyk pic.twitter.com/fFIqqQdyvZ

Усик успя да победи Фюри през май тази година след разделено съдийско решение, ставайки абсолютен шампион при най-тежките. Сега Циганския крал получава реванш, като срещата отново ще се състои в Рияд (Саудитска Арабия). Битката е за стотици милиони долари, които ще бъдат разделени между двамата боксьори - с малък превес за Усик, който все пак е действащият шампион. Наградният фонд за двубоя е рекорден в историята на бокса.

Самият Тайсън Фюри призна, че ще се бие само за парите. Двубоят между него и Усик привлича сериозен интерес по целия свят и се очаква да регистрира рекордни приходи. Двамата нажежиха страстите с това над 10-минутно противопоставяне лице в лице, което обикновено продължава няколко секунди, но този път се проточи с минути, без нито един от двамата боксьори да отстъпи от мястото си.

Вижте как Фюри и Усик се взираха един в друг в продължение на 10 минути във видеото:

Tyson Fury and Oleksandr Usyk just stared each other down for TEN MINUTES pic.twitter.com/NFUvmBiwFM