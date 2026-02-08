Кухненската мивка се запушва често? Пробвайте този трик, в който водопроводчиците се кълнат!

Кухненската мивка има лош навик да превръща ежедневието ни в кошмар, когато реши да се запуши. Хубавата новина, е че има бърз и лесен трик, благодарение на който тя отново може да работи перфектно. Всичко, което трябва да направите, е да излеете само две съставки в канала и да изчакате. Ще се уверите, че след това проблемът със запушената мивка ще е само лош спомен.

Какво причинява запушена кухненска мивка?

Има много причини за запушена кухненска мивка, но една от най-често срещаните е натрупването на хранителни остатъци, мазнини и остатъци от препарати в тръбите. Въпреки че всичко работи гладко в продължение на години без признаци на повреда, този проблем може да възникне в най-неочаквания момент и без нито една очевидна причина. Това се случва, защото с течение на времето всички гореспоменати отломки се отлагат по стените на тръбите и създават запушвания.

След години употреба и липса на правилна ежедневна поддръжка, отлаганията стават все по-дебели, което значително ограничава водния поток. В този случай водата започва да се задържа и да изтича върху повърхността на мивката, заедно с неприятна миризма. За щастие, има начин да се избегне това, благодарение на домашен трик от опитните водопроводчици.

Домашен трик за запушена мивка с помощта на 2 съставки

Един от най-простите методи за предотвратяване и отпушване на запушена мивка е използването на лимонов сок и сода бикарбонат. Просто изстискайте половин чаша лимонов сок и го смесете с 5 супени лъжици сода бикарбонат. След като смесите съставките, изсипете сместа в запушения канал и изчакайте 30 минути. След това време завършете процеса, като излеете 250 мл вряла вода в канала, което допълнително ще разтвори отломките и отлаганията, натрупани по стените на тръбата.

Какви други домашни средства има за запушена мивка?

Въпреки че методът с лимонов сок, сода бикарбонат и вряла вода е изключително ефективен, той не е единственият. Ако нямате горепосочените съставки у дома, следните също ще работят добре за отпушване на запушена мивка:

сода бикарбонат и оцет

готварска сол и вряла вода

готварска сол и канела

лимонена киселина и вряла вода

