Отглеждане на целина от семена: Прост метод, който гарантира много здрави разсади

Преди да започнете да отглеждате целина, е важно да изберете правилното място и да осигурите оптимални условия. Обикновено растението расте първо в разсад и едва когато времето се затопли, се премества в градината. Какво трябва да знаете за отглеждането на целина и как да започнете, за да се радвате на обилна реколта?

Кога е най-подходящото време за сеитба на целина за разсад?

Кореновата и стъблената целина, чиито месести листни дръжки се консумират, са най-разпространени в градините, докато листната целина е по-рядко срещана. Във всички тези случаи семената първо трябва да се засеят в саксии или контейнери и да се държат под покритие.

Още: Растения, които никога НЕ трябва да купувате като разсад

Едва след покълването и развитието на първите листа растенията могат да бъдат пресадени в градината. Това обикновено се случва след 15 май, тъй като целината е много чувствителна към ниски температури. Съществува и втори вариант – закупуване на готови разсади.

Датата на сеитба зависи преди всичко от възможността да се осигурят на растенията подходящи условия (светлина, температура) и предпочитанията на градинаря. Някои засяват семена още през януари, други чакат до март. В рамките на този период можете да изберете деня, който ви подхожда най-добре. Покълването и растежът за образуване на здрава розетка отнемат от 8 до 12 седмици.

Засяване на целина стъпка по стъпка

Още: Как се подрязва леска през зимата? С тази техника ще събирате лешници с чували!

Преди да отглеждате целина, подгответе подходящ съд. Можете да използвате специални тави за разсад или опаковки за храна. Ако изберете стари съдове, не забравяйте да направите дупки на дъното.

Сега е време да подготвите почвата. Добре дренирана почва с малко пясък е идеална за целина; някои градинари добавят и малко перлит. Не е необходимо да пълните съда догоре - оставете 2-3 см пространство, за да улесните поливането по-късно.

Полезен съвет: Преди сеитба можете леко да навлажните почвата, ако е много суха. Това ще улесни изравняването им и уплътняването им в тавата.

След това започнете сеитбата. Пакетчетата съдържат много семена, достатъчни за няколко сезона. Разстоянието между тях трябва да е широко; семената на целината обикновено не се покриват с почва, тъй като изискват много светлина, за да покълнат - просто ги притиснете леко към повърхността на почвата. Поливайте растенията целина с лека струя вода, например с пулверизатор, за да предотвратите отмиването на семената.

Още: Кой е най-добрият начин за съхранение на целина?

Накрая покрийте контейнерите с прозрачно фолио, като не забравяте да проветрявате. Откривайте растенията ежедневно за няколко минути и проверявайте влажността на почвата - ако започне да изсъхва, полейте леко. Почвата трябва да е постоянно влажна, но не мокра. Поставете покритите семена на светло място при стайна температура, за предпочитане на перваза на прозореца, дори близо до прозорец с южно изложение.

Грижа за разсада и пресаждане на целината

Семената на целината започват да покълват след 2-3 седмици. След 4-5 седмици разсадът ще произведе първите си листа. На новото място оставете около 5 см разстояние между растенията.

Идеалното място за целина е в лехи, преди това заети от кръстоцветни или лук. Добре е почвата да се подготви предварително и да се внесе органичен тор, като компост или оборски тор в предсезонния период преди засаждането. През есента прекопайте градината преди засаждането.

Още: Почти всички допускат тази грешка при засаждане на целина - и тя им коства реколтата

През втората половина на май, след последните слани, пресадете целината в градината, като този път поддържате разстояние от 30 см. Обърнете внимание на дълбочината на засаждане – младите зеленчуци трябва да се засадят на същата дълбочина, както в саксията. Пренебрегването на това ще доведе до неправилно оформена целина, а твърде плиткото засаждане ще попречи на развитието ѝ.

След като растенията са в лехите, те се нуждаят от грижи. По време на периоди на бурен растеж е добре почвата да се натори с минерален тор, съдържащ азот. Редовното поливане и премахването на плевелите са също толкова важни. Коренът на целината обикновено узрява в края на лятото, докато домашно отглежданата целина се бере предимно през есента, до първите слани.