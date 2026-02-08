Любопитно:

08 февруари 2026
Отглеждане на целина от семена: Прост метод, който гарантира много здрави разсади

Преди да започнете да отглеждате целина, е важно да изберете правилното място и да осигурите оптимални условия. Обикновено растението расте първо в разсад и едва когато времето се затопли, се премества в градината. Какво трябва да знаете за отглеждането на целина и как да започнете, за да се радвате на обилна реколта?

Кога е най-подходящото време за сеитба на целина за разсад?

Кореновата и стъблената целина, чиито месести листни дръжки се консумират, са най-разпространени в градините, докато листната целина е по-рядко срещана. Във всички тези случаи семената първо трябва да се засеят в саксии или контейнери и да се държат под покритие.

Едва след покълването и развитието на първите листа растенията могат да бъдат пресадени в градината. Това обикновено се случва след 15 май, тъй като целината е много чувствителна към ниски температури. Съществува и втори вариант – закупуване на готови разсади.

Датата на сеитба зависи преди всичко от възможността да се осигурят на растенията подходящи условия (светлина, температура) и предпочитанията на градинаря. Някои засяват семена още през януари, други чакат до март. В рамките на този период можете да изберете деня, който ви подхожда най-добре. Покълването и растежът за образуване на здрава розетка отнемат от 8 до 12 седмици.

Засяване на целина стъпка по стъпка

Преди да отглеждате целина, подгответе подходящ съд. Можете да използвате специални тави за разсад или опаковки за храна. Ако изберете стари съдове, не забравяйте да направите дупки на дъното.

Сега е време да подготвите почвата. Добре дренирана почва с малко пясък е идеална за целина; някои градинари добавят и малко перлит. Не е необходимо да пълните съда догоре - оставете 2-3 см пространство, за да улесните поливането по-късно.

Полезен съвет: Преди сеитба можете леко да навлажните почвата, ако е много суха. Това ще улесни изравняването им и уплътняването им в тавата.

След това започнете сеитбата. Пакетчетата съдържат много семена, достатъчни за няколко сезона. Разстоянието между тях трябва да е широко; семената на целината обикновено не се покриват с почва, тъй като изискват много светлина, за да покълнат - просто ги притиснете леко към повърхността на почвата. Поливайте растенията целина с лека струя вода, например с пулверизатор, за да предотвратите отмиването на семената.

Накрая покрийте контейнерите с прозрачно фолио, като не забравяте да проветрявате. Откривайте растенията ежедневно за няколко минути и проверявайте влажността на почвата - ако започне да изсъхва, полейте леко. Почвата трябва да е постоянно влажна, но не мокра. Поставете покритите семена на светло място при стайна температура, за предпочитане на перваза на прозореца, дори близо до прозорец с южно изложение.

Грижа за разсада и пресаждане на целината

Семената на целината започват да покълват след 2-3 седмици. След 4-5 седмици разсадът ще произведе първите си листа. На новото място оставете около 5 см разстояние между растенията.

Идеалното място за целина е в лехи, преди това заети от кръстоцветни или лук. Добре е почвата да се подготви предварително и да се внесе органичен тор, като компост или оборски тор в предсезонния период преди засаждането. През есента прекопайте градината преди засаждането.

През втората половина на май, след последните слани, пресадете целината в градината, като този път поддържате разстояние от 30 см. Обърнете внимание на дълбочината на засаждане – младите зеленчуци трябва да се засадят на същата дълбочина, както в саксията. Пренебрегването на това ще доведе до неправилно оформена целина, а твърде плиткото засаждане ще попречи на развитието ѝ.

След като растенията са в лехите, те се нуждаят от грижи. По време на периоди на бурен растеж е добре почвата да се натори с минерален тор, съдържащ азот. Редовното поливане и премахването на плевелите са също толкова важни. Коренът на целината обикновено узрява в края на лятото, докато домашно отглежданата целина се бере предимно през есента, до първите слани.

Елица Христова
