НА ЖИВО: Невероятни Лора Христова и Милена Тодорова! Втори сме след втори пост

Младата звезда на българския биатлон Лора Христова направи невероятен първи пост за България в женската щафета 4х6 км на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина. Христова бе безгрешна при стрелбата и излезе първа от стрелбището, но малко след това бе изпреварена от Лин Гестблом от Швеция. На финалната права Христова бе задмината и от първия пост на Германия, но предаде с минимално изоставане на Милена Тодорова. Следете състезанието НА ЖИВО в Actualno.com!

Женската щафета на България в биатлона на Зимните олимпийски игри 2026

Лора Христова се справи отлично на първи пост и продължи добрата си форма на Зимната олимпиада, след като до момента в индивидуалните дисциплини е номер 1 в стрелбата - с 49 от 50 точни изстрела. Тя продължи да стреля безгрешно и на женската щафета, демонстрирайки отлично самообладание на първи пост. След втората си стрелба Христова излезе временно на първо място, а накрая предаде трета на Милена Тодорова.

Милена Тодорова се нуждаеше от три допълнителни патрона при първата си стрелба, но успя да избегне наказателна обиколка, за да излезе седма - на около 22 секунди изоставане от Франциска Пройс от Германия. При втората стрелба Лора използва само един допълнителен патрон и излезе четвърта - на 10,9 сек. изоставане от Норвегия. Накрая Милена успя да изпревари още две щафети и да предаде втора на Мария Здравкова, която тръгна на секунда изоставане от лидера Латвия.

Мария Здравкова се справи чудесно при първата си стрелба, като използва само един допълнителен патрон, за да излезе временно на третата позиция - на малко над 30 сек. изоставане от щафетата на Франция. При втората стрелба от прав обаче Здравкова не се справи на нужното ниво и завъртя две наказателни обиколки, след които излезе на 12-та позиция.

Здравкова предаде 12-та - на 2:31 мин. изоставане от Франция, а на четвърти пост стартира Валентина Димитрова.

