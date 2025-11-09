България завърши Световното по самбо с бронз! Русия е №1

Иван Хърков завоюва бронзов медал в категория до 79 килограма в последния ден на Световното първенство по самбо в Бишкек (Киргизстан). Родният представител заслужи място на почетната стълбичка след победа над Иля Ламиваротау (Беларус) с 1:0 точки в мача за третото място. Българинът, световен първенец от Ереван 2023, стигна до отличие на трети пореден планетарен форум. На предишния шампионат в Астана 2024 той също взе бронз.

Хърков започна с две победи с явно превъзходство - с 9:0 срещу Аюб Дуйдер (Нидерландия) и с 8:0 срещу Хосун Парк (Република Корея). На четвъртфиналите нашият състезател отстъпи в много оспорван мач със съдийско решение на руснака Рамед Гукев, който в последствие триумфира със златото. В репешажите Иван Хърков надделя над Убайди Диващич (Таджикистан) със съдийско решение, след което се справи и с Ламиваротау в решаващия мач за медала.

Ива Иванова завърши на пето място в категория до 59 килограма при жените. Тя стартира със загуба от рускинята Татяна Шуянова, която в последствие спечели титлата и я изтегли на репешаж за бронза. В него Иванова победи с 2:0 Висал Зиан от Мароко, но в мача за третото място загуби с 0:8 от Татяна Мацко (Беларус).

България завърши на 12-о място в класирането по медали с 1 сребърно и 3 бронзови отличия. Самбистите на Русия бяха най-добри с 21 златни, 2 сребърни и 5 бронзови отличия в отделните категории при мъжете и при жените в спортното и в бойното самбо.

