Лора Христова и Милена Тодорова пренаписаха историята на българския биатлон на Зимни игри

15 февруари 2026, 17:52 часа 143 прочитания 0 коментара
Лора Христова и Милена Тодорова заслужиха правото да се състезават в масовия старт на 12.5 километра на Зимните игри в Милано-Кортина. Така за първи път две българки ще стартират в последната индивидуална дисциплина при жените в биатлона на най-големия спортен форум в света. Единствено легендата Екатерина Дафовска - олимпийска шампионка в индивидуалната надпревара на 15 километра от Нагано 1998, е участвала в масов старт на зимни игри досега.

Дафовска завърши осма в Торино 2006, когато дисциплината дебютира в олимпийската програма. Иначе Христова доби правото на участие след бронзовия медал в индивидуалния старт на 15 километра, а Тодорова след четвъртото място в спринта и днешното 14-о в преследването. По-опитната ни състезателка допусна три грешки на стрелба от прав, които я извадиха от топ 10.

Младата надежда на българския биатлон Лора Христова не скри радостта си, след като завърши седма в преследването на 10 км на Зимните олимпийски игри. Националната състезателка е изпълнила целта си - да бъде безгрешна на стрелбата. По-опитната Милена Тодорова смята, че родният тим е постигнал добри резултати в Милано и Кортина.

Надпреварата в масовия старт на 12.5 километра на Зимните игри в Милано-Кортина  ще се състои на 21 февруари от 15:15 часа.

Лора Христова си писа отличен 6, Милена Тодорова е доволна въпреки грешките на стрелба

