От Ферари сравниха седемкратните шампиони Люис Хамилтън и Михаел Шумахер

Един от инженерите на Ферари, който имаше честта да работи както с Люис Хамилтън, така и с Михаел Шумахер, разкри основните разлики между седемкратните световни шампиони. Хамилтън се надява сезон 2026 във Формула 1 да бъде повратна точка в кариерата му със Скудерията, след като през 2025 г. преживя най-лошата си кампания, губейки с 18:3 в прякото съперничество със съотборника си Шарл Льоклер. 41-годишният британец не успя да се качи на подиума, за разлика от монегаския пилот, но пък даде надежда за тази година, като се върна на върха в класирането с време 1:16.554 на тестовете в Барселона миналата седмица.

Инженерът, работил с Хамилтън и Шумахер, сравни седемкратните шампиони

Когато Хамилтън подписа с Ферари, се надяваше, че той ще има подобно влияние като Шумахер, който помогна на Скудерията най-накрая да сложи край на 21-годишното чакане за титлата при пилотите. Докато Шумахер се нуждаеше от четири сезона, за да спечели първата си титла с Ферари, британецът едва ли ще има това време, тъй като изглежда, че 2026 година ще бъде на принципа всичко или нищо за него.

В интервю за Casino Hawks бившият инженер по производителността на Ферари - Джок Клиър, който е работил както с Хамилтън, така и с Шумахер в Мерцедес, омаловажи трудностите на Хамилтън през 2025 г: "Припомням на хората, че когато Михаел Шумахер отиде във Ферари, отборът се нуждаеше от пет години, преди той да спечели нещо", каза той. "Това не става за една нощ и аз казах на няколко души, по средата на сезона, че знам, че Люис наистина преживя трудни моменти миналата година, справяйки се с това колко трудно беше предизвикателството."

Ключовите разлики между Хамилтън и Шумахер

Клиър също сравни двете икони в книгата "Pressure" на Симон Лазенби от Sky Sports, издадена през 2025 г., като разкри разликите в опита си от работата с двете легенди: "Мисля, че Михаел беше по-скромен, когато дойде в Мерцедес, и полагаше повече усилия в емоционалната страна на отбора, докато Люис се фокусираше върху представянето си на пистата. Михаел използваше емоциите си, за да спечели отбора около себе си от кокпита. Люис просто се фокусираше върху шофирането и го управляваше отвътре. Михаел се стараеше хора като шефа на отбора, техническия директор и всички останали да са до него. Люис имаше противоположното мнение. Той беше по-избирателен, просто преценяваше ситуацията и ако смяташе, че може да контролира само даден аспект, решаваше да направи тези конкретни неща перфектно."

