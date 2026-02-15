Лайфстайл:

Лора Христова си писа отличен 6, Милена Тодорова е доволна въпреки грешките на стрелба

15 февруари 2026, 17:35 часа 372 прочитания 0 коментара
Младата надежда на българския биатлон Лора Христова не скри радостта си, след като завърши седма в преследването на 10 км на Зимните олимпийски игри. Националната състезателка е изпълнила целта си - да бъде безгрешна на стрелбата. По-опитната Милена Тодорова смята, че родният тим е постигнал добри резултати в Милано и Кортина. В днешното преследване на 10 км тя завърши 14-а.

Лора Христова: Целта ми беше да стреля без грешка и го направих

"Доволна съм и си поставям отличен 6. Целта ми беше да стреля без грешка и го направих. Дадох всичко от себе си в бягането и мисля, че се получи добре", заяви Христова в интервю за БНТ. "Радвам се, че българският флаг е на челните позиции. Надявам се да продължим с добрите резултати. Смятам, че се представяме на много добро ниво. Никога не сме имали толкова добри резултати на олимпийски игри", допълни биатлонистката.

Лора Христова

"Можеше по-добре на стрелбата от прав. Тежко се стреля, но въпреки това съм доволна. Справих се с легналия. Нещата вървят на добре", каза Тодорова.  "Опитах се да се абстрахирам от 4-ото място. Опитвах се да подтискам емоциите от емоционалния ден. Днес се концентрирах върху това, което правя преди и по време на напрежението. Справих се с напрежението. Трябва да работя върху стрелбата, която за мен, е най-трудния компонент в биатлона", добави тя.

"Трябва да сме много доволни. Аз бях в лоша форма преди Игрите. Много хора се разболяха, така че смятам, че всичко върви много добре", завърши Милена Тодорова.

Джем Юмеров
Джем Юмеров Отговорен редактор
