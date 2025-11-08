Любопитно:

Прекрасно! Първи медал за България на Световното първенство по самбо

08 ноември 2025, 08:58 часа 349 прочитания 0 коментара
Анна-Мария Манушева донесе първи медал за България на Световното първенство по самбо в Бишкек (Киргизстан). Манушева стигна до бронза в категория до 65 килограма в откриващия ден от състезанията.

Тя стартира с успех над Намуундалай Алтанхундага (Монголия) с 3:0, след което се справи и с украинката Юлия Хребеноженко с 2:0. На полуфиналите българката падна с 0:2 от рускинята Даниела Ждан, която в последствие загуби на финала с 1:2 от сънародничката си Карина Череван. Манушева надделя над грузинкатга Ана Чхаидзе със съдийско решение.

От другите българи днес Делян Илиев отпадна във втория кръг в категория до 71 килограма на спортното самбо, а Николай Митов беше елиминиран във втория кръг при 64-килограмовите в бойното самбо. Мариян Димитров пък загуби първия си мач в категория до 88 килограма на бойното самбо.

В надпреварата при дамите Деница Георгиева стигна до репешажите за бронза при най-леките до 50 килограма, където загуби с 0:9 от Макико Йошино (Япония) и раздели седмото място в крайното класиране.

