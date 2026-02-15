Ново топ класиране за Лора Христова на Зимните игри! Стрелбата изневери на Милена Тодорова

Младата надежда на българския биатлон Лора Христова записа поредно отлично състезание на Зимните олимпийски игри 2026. Тя завърши седма в преследването на 10 километра, дърпайки с 4 позиции спрямо старта. По-опитната ни представителка _ Милена Тодорова, беше безгрешна на стрелбата от легнал, но при прав допусна три грешки, които я пратиха извън топ 10. 28-годишната българка финишира 14-а.

Лора Христова, която стартира 11-а след спринта, направи чиста стрелба и завърши за 30:11.8 минути. Милена Тодорова, която започна четвърта, допусна общо три пропуска в двете си стрелби от положение прав и в крайна сметка финишира 14-а за 31:57.0 минути.

Шампионка стана представителката на домакините Лиза Витоци. 31-годишната италианка свали всичките 20 мишени при стрелбата и финишира за 30:11.8 минути, за да заслужи първата си олимпийска титла. Марен Киркеайде (Норвегия) потегли първа по трасето след триумфа си в спринта вчера. Тя водеше убедително преди последната стрелба, но в нея допусна две грешки и трябваше да се задоволи със среброто с изоставане от 28.8 секунди. Шестата от спринта Суви Минкинен (Финландия) завърши трета на 34.3 секунди, след като беше перфектна при стрелбата.