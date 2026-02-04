И без допинг: Насар ще смаже конкуренцията на Игрите за допингирани и би взел най-лесните 250 000 долара

След малко повече от 3 месеца в Лас Вегас ще се проведат първите по рода си Игри за допингирани (Enhanced Games) - противоречиво събитие, което събира световни състезатели в плуването, леката атлетика и вдигането на тежести, за да се подобряват световни рекорди без допинг контрол. В Enhanced Games вече се включиха 30 спортисти, като най-вяло е участието в щангите, където няма никакво съмнение, че родният суперталант Карлос Насар би могъл да ги разбие дори без употребата на допинг.

Ако Насар се включи в Enhanced Games, ще е победител дори без допинг

Най-сериозната конкуренция е в плуването, където има и български представител в лицето на Антъни Иванов, но пък Actualno.com разбра за отказването на Йосиф Миладинов от Игрите за допингирани. В плувните състезания ще участва и друг състезател с български корени - Кристиян Голомеев, който миналата година спечели 1 милион долара за първия подобрен световен рекорд в рамките на Enhanced Games. На предстоящото събитие в Лас Вегас на 24 май организаторите предвиждат премия от 250 000 долара за всеки подобрен световен рекорд.

Допингираните щангисти трудно могат да надминат тежестите на Карлос

Впечатление прави състезанието по вдигане на тежести, което ще се състои в категория до 94 килограма. Там при мъжете са заявени следните тежкоатлети: Арли Мендез (Чили), Боуди Сантави (Канада), Хуан Солис (Колумбия), Уесли Китс (САЩ), Йони Андика (Колумбия). Именно в категория до 94 кг Карлос Насар стана световен шампион през 2025 г., и то със световен рекорд в изтласкването - 222 кг.

Какво е нивото на заявените щангисти на Игрите за допингирани?

Справка на Actualno.com показа, че нито един от заявените щангисти не може да се доближи до способностите на Карлос Насар. Например: най-силното състезание на Арли Мендез е от 2017 г. в категория до 85 кг, където става световен шампион със 175 кг на изхвърляне и 203 кг на изтласкване (378 кг двубой). За сравнение: в категория до 89 кг, която е с 4 кг по-голяма, Насар има световни рекорди от 183 на изхвърляне, 224 на изтласкване и 405 в двубой.

Боуди Сантави пък има лични резултати от 181 кг на изхвърляне, 210 кг на изтласкване и 389 кг в двубой, но в категория до 96 кг. Ако ги сравним с личните резултати на Насар в категория до 96 кг, ще видим, че българинът го бие по всеки показател - 188 кг на изхвърляне, 229 кг на изтласкване и 417 кг в двубой, и то все от Европейското в Кишинев през 2025-та, когато нямаше никаква конкуренция и се състезаваше сам срещу световните рекорди.

Колумбийците Хуан Солис Йони Андика също не се отличават с особено големи успехи в щангите, като нямат медали от световни първенства за мъже. Уесли Китс пък има 176 кг на изхвърляне, 223 кг на изтласкване и 399 кг в двубоя от състезание в Гватемала през 2019 г., но в категория до 109 кг. Дори и така, резултатите на Китс пак са по-слаби от тези на Насар, постигнати в 13 кг по-малката категория до 96 кг.

Наградата за световен рекорд е 250 000 долара

Категория до 94 кг бе въведена от Световното първенство във Фьоде, където Насар стана световен шампион. В момента българинът държи световния рекорд в изтласкването с 222 кг. В изхвърлянето пък световният рекорд е на иранеца Алиреза Моейни - 182 кг. На този етап няма световен рекорд в двубоя, като световният стандарт е 396 кг. Насар имаше проблеми при изхвърлянето във Фьоде и не успя да запише достатъчно силен резултат, но доказа в Кишинев, че може да вдига още по-големи тежести.

Всъщност заявените щангисти на Enhanced Games трудно ще победят резултатите на Насар, дори и с употребата на допинг. Карлос би могъл да подобри световния рекорд на Игрите за допингирани и без допинг, което би му донесло 250 000 долара за подобрен световен рекорд. Разбира се, Карлос Насар няма намерение да участва в Игрите за допингирани, тъй като това би означавало край на кариерата му в олимпийските щанги.