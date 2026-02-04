Проучване: Транс спортистите нямат предимство пред стандартните жени

Трансджендър жените показват сила и физическа форма, съизмерима с тази на стандартните жени, месеци след хормонална терапия. Това са изводите след обстоен преглед на проучвания, които оспорват твърденията, че трансджендър спортистите имат предимство в женските спортове, пише Independent.

Включването на транс спортисти в женските спортове остава изключително спорна тема заради опасенията за липса на справедливост заради биологичните различия на състезателите.

Въпреки че първоначални изследвания сочеха, че хормоналната терапия може да промени физическите характеристики при транссексуалните спортисти, остава неясно как това се отразява на представянето.

Още: Плезене и гримаси: Тръмп съвсем мина през просото заради трансджендърите в спорта (ВИДЕО)

Настоящите политики в някои спортове се застъпват за пълна забрана за транс спортисти в женските дисциплини, позовавайки се на предимствата от ранното излагане на тестостерон още от раждането.

Ново проучване приравнява спортистите

Сега ново проучване оспорва това схващане, установявайки, че въпреки наличието на по-голяма мускулна маса, около 1 до 3 години след хормонална терапия транс жените имат нива на физическа подготовка, съизмерими с тези на жените по рождение.

В новото проучване бразилски учени са обобщили бази данни от изследвания, сравняващи телесния състав или физическата пригодност на транссексуалните спортисти преди и след хормонална терапия, с тези на стандартните жени.

Още: В Холивуд е пълно с трансджендър деца: Съпругата на Силвестър Сталоун обяснява защо (ВИДЕО)

Анализът на обобщените данни показва, че транс жените имат значително по-големи количества телесни мазнини от стандартните мъже, но нива, сравними с тези на стандартните жени.

Въпреки че транс жените изглежда, че имат повече мускулна маса, не се наблюдават видими разлики в силата на горната или долната част на тялото, установи проучването.

Източник: Getty Images

Учените също така допускат, че може да има остатъчни мускулно-скелетни различия, които обаче не дават предимство в спорта.

Също така не е наблюдавана видима разлика между транс жени и жени по рождение в максималната им консумация на кислород (VO₂ max) - ключов показател за физическата подготовка.

Още: Авторката на "Хари Потър" се намеси в транссексуален скандал в детската градина

В случая с транс мъжете, след 1 до 3 години от началото на хормонално лечение, те са имали по-малко мазнини, повече мускули и по-голяма сила.

Според учените основният извод е, че физическите показатели при транс жените се доближават до тези на стандартните жени с течение на времето.

"Сближаването на функционалното представяне на транссексуалните жени с това на жените по рождение, особено по отношение на силата и аеробния капацитет, оспорва предположенията за присъщи спортни предимства, произтичащи единствено от хормоналната терапия или вродени остатъчни разлики в чистата мускулна маса", пишат изследователите в проучването.

Те обаче призовават за допълнителни проучвания по темата.