Младата звезда на България в сноуборда Малена Замфирова може да се завърне към състезателна дейност в началото на 2027 година. Както е известно, родната състезателка претърпя ужасяващ инцидент в началото на март месец, след който трябваше да се подложи на две операции и дълъг период на възстановяване. Наскоро стана ясно, че тя е започнала подготовката си на сняг, но все още не се е качвала на сноуборда, а тренира само със ски.

Бащата на Малена Замфирова с оптимистична прогноза за завръщането ѝ

Сега баща ѝ и неин треньор Анатолий Замфиров даде специално интервю пред Българската национална телевизия, в което разкри кога е най-оптимистичният вариант за завръщането ѝ на голямата сцена. Той прогнозира Малена да може да участва на Световното първенство за юноши и девойки през февруари месец. Замфиров разкри, че всичко върви по предварителния план, който предвижда участие на Мондиала, но пълното възстановяване остава основен приоритет и не бива да се поемат излишни рискове със здравето ѝ.

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Наскоро самата Малена разкри, че по всяка вероятност ще пропусне Световната купа в Банско в средата на януари, но се цели в участие на Световното първенство за юноши през февруари месец. Тя призна, че все още не се чувства напълно сигурна върху борда и затова тренира само със ски. Метеорологичните условия допълнително затрудняват тренировъчния процес на младата ни състезателка, но тя остава оптимистична за завръщането си в състезателна среда.