Министерството на отбраната на САЩ публикува осмата партида разсекретени документи, свързани с НЛО.

Разсекретяването на още една партида файлове за НЛО

В петък, 20 ноември, обществеността получи възможност да се запознае с нови разсекретени документи, свързани с неидентифицирани аномални явления. Пентагонът публикува осмата партида файлове, съдържащи преди това класифицирани документи, както и видеоклипове. От откриването на архива с материали за НЛО на Министерството на отбраната на САЩ през май общият брой на публикуваните документи надхвърли 500. Новата партида включва 40 документа и три видеоклипа. Едно видео привлича особено внимание. Това видео е направено през 2020 г. в Близкия изток, пише The Independent.

Пентагонът публикува мистериозен видеозапис, показващ неидентифициран обект, прелитащ над американски военен кораб. Кадрите са заснети през 2020 г. в Близкия изток с помощта на инфрачервен сензор, инсталиран на борда на американски военен кораб. 20-секундното видео показва светещ кръгъл обект, движещ се покрай кораба. Служители на Пентагона не са предоставили допълнителна информация за наблюдението на НЛО.

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В петък беше публикуван и доклад на инженера на Lockheed Кларънс Джонсън, написан през 1953 г. Джонсън е легендарен инженер, основал тайното подразделение Skunk Works на Lockheed, което разработи известните американски шпионски самолети U-2 и SR-71.

В доклада Джонсън описва наблюдения на НЛО, на които е бил свидетел, докато е бил в ранчото си в Калифорния. През декември 1953 г. той вижда тъмносиня „летяща чиния“, а през ноември 1951 г. - друг мистериозен обект, който излъчва светлосиньо сияние и се движи по небето в западна посока. Джонсън описва черен елиптичен обект, който се е задържал неподвижно в небето поне три минути, след което бързо е отлетял и е изчезнал в рамките на 90 секунди.

Според Шон Къркпатрик, който до 2023 г. ръководеше специалното звено на Пентагона за разследване на случаи на наблюдение на неизвестни аномални явления, видеоклиповете, за които се твърди, че демонстрират извънземни технологии, обикновено могат да бъдат обяснени.

Съвременните инфрачервени камери, използвани от американските военни, често заснемат реактивни двигатели и други нагряти обекти, които създават дълъг топлинен облак, което, отбелязва Къркпатрик, обяснява появата на вирусни видеоклипове на бързо движещи се обекти, за които се смята, че са извънземни кораби.