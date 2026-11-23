Българската звезда в моторните спортове Никола Цолов със сигурност остана разочарован, че не получи място в Рейсинг Булс за сезон 2027 във Формула 1, но всъщност това има и своите предимства. Както е известно, през последните седмици една от най-коментираните теми бе кой ще кара до Арвид Линдблад през следващата кампания - Лиам Лоусън или Цолов. Рейсинг Булс се смята за юношески отбор, който развива новите таланти на Ред Бул. Въпреки това, като се има предвид, че Лоусън заема девето място в класирането с 89 точки, изключването му щеше да бъде много несправедливо.

Лиам Лоусън разкри огромна възможност пред Никола Цолов

В крайна сметка Лоусън получи нов договор, докато Цолов бе назначен за резервен пилот на двата отбора на "биковете" и ще участва в многобройни сесии от първата свободна тренировка с оглед на потенциално място през 2028 година. Всъщност той би могъл да бъде в най-добра позиция за Формула 1, ако последва пътя на пилота, на чието място можеше да застане. Очевидно е, че Цолов е част от дългосрочните планове на Ред Бул, а Лоусън няма големи шансове да остане в отбора след 2027 година. Оливър Минцлаф не е почитател на новозеландеца, а фактът, че договорът му е само за следващия сезон, казва всичко, което трябва да се знае. Цолов явно се подготвя за 2028 година, след като е преценено, че все още не е напълно готов за по-високото ниво.

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Цолов е на крачка от спечелването на титлата във Формула 2, след като основният му конкурент Рафаел Камара се оттегли от борбата. Българинът се нуждае само от 8 точки в последните два кръга, за бъде признат за шампион. Ако спечели титлата, той няма да може да се върне, което прави следващата му стъпка очевидна: Супер Формула. За тази серия често се говори като за втората най-добра категория след Формула 1, тъй като болидите и регламентите са далеч по-напреднали от тези във Формула 2. Лоусън знае това от собствен опит, след като се състезава в шампионата през 2023 година.

Лоусън вече очерта колко полезна би била Супер Формула за Цолов

Завършвайки втори след Ритомо Мията, новозеландският пилот натрупа огромен опит по отношение на техническото развитие и обратната връзка, което му помогна по пътя към Формула 1 с Рейсинг Булс. Наскоро той сподели в интервю пред "Speedcafe": "Единственият истински опит, който имах с нещо подобно, макар и в по-малък мащаб, беше в Супер Формула. Защото правилата са малко по-отворени и има малко повече пространство за развитие. И по-големи отбори. Това беше нещо, което ми донесе огромна полза. Виждам, че още няколко пилоти (Оливър Беърман - бел. ред.) тестват там сега. Надявам се хората да осъзнаят колко полезно е да се прави това. Това наистина ме подготви. То ми даде онова последно малко предимство при влизането ми във Формула 1, което ми помогна да се подготвя за нея. Защото да си бърз пилот просто не е достатъчно, за да си във Формула 1."

Би било разумно от страна на Рейсинг Булс да запазят Цолов в действие през 2027 година, успоредно с неговите задължения като тестов пилот и резервен пилот във Формула 1. Ако има свободно място, Супер Формула определено трябва да бъде приоритет. Там той ще бъде подложен на сериозно изпитание срещу едни от най-силните таланти в света. Освен това това ще бъде огромно техническо предизвикателство за него, тъй като правилата му позволяват да дава обратна връзка и да търси начини за подобряване на представянето. Ако Цолов премине в тази серия, това ще му даде същия набор от умения, с които Лоусън в момента впечатлява във Формула 1 и ще го постави в отлична позиция, когато неизбежно замести новозеландеца.

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