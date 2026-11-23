Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че лично е разговарял със съвета на директорите на Nvidia, за да настоява за възстановяването на Дженсън Хуан като главен изпълнителен директор. В интервю за Си Ен Би Си той защити Хуан с думите, че „не е направил нищо лошо“. Тръмп заяви пред журналиста Еймън Джейвърс, че според него Бордът е действал „наистина отговорно“, като е решил да върне съоснователя начело на технологичната компания. „Те наистина поискаха гаранции относно заплахата за националната сигурност“, каза президентът.

Trump: The Nvidia board acted really responsibly. Some other board would have fought it. And if they fought it, that would've been a disaster. https://t.co/ie7rqe1h5g — Clash Report (@clashreport) November 23, 2026

По думите му администрацията е предоставила такива уверения въз основа на информацията, с която разполага. „Хората казват: „Заплаха ли е да го имаме?“ Не, заплаха е да го загубим“, заяви Тръмп.

Trump: The bigger threat would be losing the brainpower of somebody like Jensen. That would be a threat to me. https://t.co/E22gQ2veP5 — Clash Report (@clashreport) November 23, 2026

Президентът посочи, че е разговарял с Хуан в неделя вечерта, преди Бордът на директорите да обяви възстановяването му на поста. Той приветства решението и заяви, че компанията е понесла значителни щети през периода на управленска несигурност. На въпрос дали понижението на фондовите пазари миналата седмица след оставката на Хуан е повлияло върху решението му да настоява за завръщането му, Тръмп отговори: „Вероятно е така, но по-голямото влияние беше в дългосрочен план“.

„Много, много съм щастлив, че управителният съвет на Nvidia прояви смелост да направи правилното нещо“, каза още Тръмп.

Trump: I'm very, very happy that the Nvidia board had the courage to do the right thing. https://t.co/qt0CykgvCd — Clash Report (@clashreport) November 23, 2026

Президентът обвърза позицията си с технологичните познания и бъдещите разработки на Хуан. „Той има други чипове в мозъка си, за които никой друг не знае“, каза Доналд Тръмп.

Trump: Jensen Huang has got other chips in his brain that nobody else knows about or understands, including me. https://t.co/KSqjRknD2m — Clash Report (@clashreport) November 23, 2026

По-рано Белият дом призна, че Тръмп се е присъединил към събрание на борда на Nvidia, за да настоява за завръщането на Дженсън Хуанг. „Президентът Тръмп беше напълно ангажиран. Трябва да защитаваме нашите гении“, потвърдиха оттам.

Същевременно Доналд Тръмп публикува снимка, посветена на Хуанг и скандала. На нея директорът на Nvidia развява червен сутиен на фона на логото на компанията.

Скандалът, който разтърси технологичния гигант

Завръщането на Хуанг слага край на близо две седмици на сериозни сътресения в Nvidia. На 12 ноември компанията съобщи, че съоснователят ѝ се оттегля от ръководните си позиции след разкрития за извънбрачни връзки. Сред тях е и предполагаема връзка с бизнесдама, заподозряна от американските власти в контакти с китайското разузнаване. Още: Как отслабеният Тръмп може да бъде изигран в Азия от Путин и Си

Случаят повдигна и въпроси за евентуално неспазване на американските ограничения за износ на усъвършенствани чипове за изкуствен интелект към Китай.

Първоначално бордът на директорите категорично отхвърли възможността Хуанг да се върне начело на компанията. Впоследствие обаче натискът от служители, инвеститори и влиятелни фигури в технологичния сектор се засили. Подкрепа за евентуалното му завръщане изрази и президентът на САЩ Доналд Тръмп.

Самият Хуанг също даде да се разбере, че е готов отново да поеме управлението, ако бордът прецени, че това е в най-добрия интерес на Nvidia. Още: Насред шпионския скандал: Тръмп прави Nvidia "национален шампион" в изкуствения интелект, бута я за още поръчки в чужбина

От основаването до върха на AI индустрията

По време на отсъствието на Хуанг компанията беше временно управлявана от финансовия директор Колет Крес.

Хуанг е сред основателите на Nvidia и ръководи компанията от създаването ѝ през 1993 г. Под негово управление тя се превърна в един от водещите световни производители на чипове и ключов доставчик на технологии за бума на изкуствения интелект.