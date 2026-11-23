Има изключително сериозен недостиг в бюджета за културата за читалищата. Това заяви в предаването Студио Actualno д-р Диана Андреева-Попйорданова, директор на Обсерваторията по икономика на културата, коментирайки бюджета на Министерството на културата за 2027 година.

В процентно изражение това не е най-високото нарастване на бюджета за култура. В този бюджет са забравени Българската национална филмотека и Националната библиотека. По отношение на Филмотеката страната ни е получила европейско финансиране, но държавата трябва да отделя 340 000 евро за поддържане на щатните бройки, плюс заплащането на лицензии и застраховки. Надявам се, че между първо и второ четене това ще бъде коригирано, стана ясно още от думите на Диана Андреева. В това число се надявам да има промени и в бюджета на Националната библиотека, където недофинансирането също е сериозно. Мисля, че тези разходи обаче са абсолютно постижими, посочи Андреева. Тя каза, че в процентно изражение вместо да се доближаваме до заветния един процент, ние се отдалечаваме.

Целия разговор с водещ Мирослав Димитров гледайте във видеото.