Шефът на Ферари Фредерик Васьор направи шокиращо признание след поредния инцидент между двамата пилоти на отбора. Напрежението между Люис Хамилтън и Шарл Льоклер отново се покачи, след като монегаскът удари съотборника си по време на Гран При на Лас Вегас във Формула 1. През сезона се стигна до сблъсък между двамата и в Мексико, и на Монца. Тези ситуации предизвикаха сериозен разрив в отношенията им, а най-потърпевш се оказа отборът.

Васьор с тежко признание заради напрежението межди Хамилтън и Льоклер

По тази причина Васьор призна, че може би никога не би подписал договор с Люис Хамилтън през 2024 година, ако беше знаел колко сериозно ще се влоши връзката му с Шарл Льоклер. Този необичаен коментар дойде след края на надпреварата в Лас Вегас и сблъсъка между двамата, въпреки че само пет завоя по-рано от Ферари изрично предупредиха пилота от Монако да избягва контакт. Льоклер получи наказание от 10 секунди, а разяреният Васьор му нареди да се яви директно пред него, преди да говори с медиите.

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"Неконтролируема ситуация" във Ферари

"Ако през 2024 година, когато подписахме с Хамилтън, знаех, че ще се окажем в тази ситуация, щяхме да направим други избори. Ситуацията между тях стана неконтролируема", заяви Васьор пред "Sky Italia". След това французинът заяви пред "Canal Plus", че последният инцидент е бил дори по-тежък от сблъсъка им в Мексико, който доведе до кризисни преговори. Той допълни, че личната съперничество между пилотите вече е достигнало почти непоносимо ниво: "Ясно казахме на Шарл да мисли за отбора, когато е зад Люис. Той не ни послуша. Това е професионална грешка. Това е личен проблем между двамата, а не между тях и отбора. Те трябва да се уважават взаимно и, разбира се, да уважават отбора."

Медиите в Италия вече поставят под въпрос дали партньорството може да оцелее. "La Repubblica" описа дилемата на Ферари като "проблем за 100 милиона евро", тъй като Льоклер има договор до 2030 година, а Хамилтън - до 2027 година с опция за удължаване. Бившият пилот Тимо Глок пък намекна, че Скудерията може да даде почивка на един от двамата си пилоти. Васьор потвърди, че ще последват по-нататъшни обсъждания и потенциални последствия. Той обясни, че в понеделник, 23 ноември, ще се проведе среща, тъй като ситуацията между двамата вече е напълно неприемлива.

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