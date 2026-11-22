Големият конкурент на Никола Цолов за титлата във Формула 2 се оттегли от битката за първото място. През октомври бе потвърдено, че Рафаел Камара ще замести Естебан Окон като титулярен пилот през сезон 2027 във Формула 1. Той обаче беше назначен на тази позиция по бързата процедура, след като отношенията на Окон с отбора се влошиха. След като тестовият пилот Рио Хиракава пое колата на французина в средата на уикенда на Гран при на Мексико, Камара направи дебюта си на родна земя в Бразилия, а след това седна зад волана на VF-26 по време на Гран при на Лас Вегас този уикенд.

Камара се оттегли от битката във Формула 2

Последните два кръга обаче поставиха пред Камара по-трудно решение, тъй като 21-годишният пилот води в шампионата на Формула 2 със седем точки пред Никола Цолов. Пилотите не могат да участват едновременно във Формула 1 и във Формула 2 през един и същи уикенд. Това породи въпроси дали Камара ще се завърне за оставащите два кръга от подготвителната серия. От Хаас най-накрая сложиха край на спекулациите, като обявиха, че бразилецът ще завърши сезона с отбора в Катар и Абу Даби, с което на практика ще сложи край на борбата му с Никола Цолов.

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"Радваме се, че ще можем да завършим сезона с Рафа зад волана и да надградим върху първите му две състезания с отбора в Бразилия и САЩ", заяви шефът на отбора на Хаас Аяо Комацу. "Радвам се, че Рафа възприе всяка сесия на пистата като възможност за учене и се интегрира още по-добре в отбора. Сега ще завършим сезона заедно, което е от полза за всички нас преди относително краткия междусезонен период и в момент, когато започват подготовките ни за 2027 година."

Докато на Цолов вече му трябват само седем точки, за да изравни Камара, отсъствието на Камара увеличава шансовете за титлата и на третия в класирането Алекс Дън, който изостава от бразилеца с 18 точки.

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