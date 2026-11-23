Българската суперзвезда във вдигането на тежести Карлос Насар направи впечатляващ дебют за германския Мутерщад в Бундеслигата. Олимпийският шампион не остави никакви съмнения в класата си, след като записа шест успешни опита и изравни постижението на собствения си световен рекорд в изхвърлянето. Нещо повече - представянето му донесе историческо постижение за германския клуб, който съществува вече над 130 години.

Карлос Насар постави исторически рекорд за Мутерщад

Българският феномен беше с основен принос за категоричната победа на Мутерщад над Грюнщад в четвъртия кръг на германското първенство по вдигане на тежести. Домакините спечелиха с 3:0 точки, след като събраха общо 864,6 срещу 700,8 точки за съперника.

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Насар записа впечатляващите 215,6 относителни точки по специфичната система за оценяване в Бундеслигата. От Мутерщад се похвалиха, че това е най-доброто индивидуално постижение в цялата история на клуба, основан през 1892 година.

Шест от шест и изравнен световен рекорд

Олимпийският шампион демонстрира безупречна успеваемост и в двете движения. В изхвърлянето Насар последователно преодоля 175, 180 и 185 килограма. Последният му успешен опит изравни тежестта на собствения му световен рекорд в категория до 95 килограма. В изтласкването българинът също не допусна грешка, като се справи с 200, 210 и 220 килограма. Така той приключи състезанието с двубой от 405 килограма.

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