Българският пилот Никола Цолов заема второ място в класирането на Формула 2 при оставащи два кръга. Той обаче е определян за основен фаворит за титлата, след като лидерът в класирането Рафаел Камара официално се оттегли от битката в подготвителната серия. Бразилецът, който имаше аванс от 7 точки на първото място, ще довърши сезона във Формула 1 с отбора на Хаас. Цолов обаче няма да има лесен път към титлата, тъй като Алекс Дън е на 11 точки зад него, а Габриел Мини (на 37 точки зад него) също не може да бъде напълно отписан от борбата.

Цолов е №1 сред младите пилоти от академията на Ред Бул

Цолов загуби лидерството в полза на Камара след серия от неубедителни представяния и трудности. Въпреки това, той записва един много добър сезон. С два кръга до края той е постигнал шест победи, което го прави най-успешният пилот от програмата на Ред Бул в историята на шампионата (включително годините в GP2). Всъщност никой друг пилот от програмата не е успял да постигне повече от четири. Пиер Гасли - единственият шампион на "биковете" в GP2/F2, постави този рекорд през 2016 година, а оттогава той е бил изравнен от Джак Дуън, Лиам Лоусън и Исак Хаджар.

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Лоусън (10) е и единственият пилот с повече класирания на подиума от Цолов, макар че българинът все още има време да постави нов рекорд на Ред Бул и в това отношение. Въпреки че Формула 2 е серия със стандартни болиди, към подобни исторически сравнения трябва да се подхожда с известна доза предпазливост. Нивото на конкуренцията ще варира от година на година, както и броят на състезанията и оперативното ниво на отборите. Но "биковете" явно имат основания да считат Цолов, който ще стане техен резервен пилот през следващата година, за специален талант.

Не Лоусън: Трябва ли Исак Хаджар да се притеснява от Никола Цолов?

Всъщност има причина Цолов да е бил на път да заеме мястото на Лоусън, въпреки великолепните изяви на новозеландеца в Рейсинг Булс, преди решителната намеса на Алън Пърмейн. Сега се предполага, че на Българския лъв почти сигурно е гарантирано място за 2028 година, като се очаква Лоусън да си намери нов отбор. Но ако Цолов наистина е толкова добър, колкото показва неговият рекорд във Формула 2, може би именно Исак Хаджар трябва да се притеснява най-много, сочи анализът на авторитетното издание "F1 Oversteer". Медията посочва, че българинът е пилот, който изглежда има потенциал за Ред Бул. Хаджар си осигури удължаване на договора за 2027 година сравнително лесно, но ще трябва да се пребори с някои елитни таланти, ако иска да запази това място в дългосрочен план.

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