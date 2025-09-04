Войната в Украйна:

Голям успех за българския сноуборд: Малена Замфирова е финалист в престижна класация

Нов голям успех за българския спорт. Сноубордистката Малена Замфирова бе избрана сред петимата най-добри млади спортисти в 10-те награди на Европейските олимпийски комитети „Пьотър Нуровски“.

Малена бе номинирана от Управителния съвет на Българския олимпийски комитет, съвместно с представители на спортистите. В гласуването за петимата най-добри млади спортисти на Европейските олимпийски комитети (ЕОК) гласуваха представители на всички национални олимпийски комитети, както и специална експертна комисия.

„Щастлива съм, че Управителният съвет на БОК взе решение да подаде кандидатурата на наш състезател в зимните спортове и това е Малена Замфирова. Нейните качества, талант и успехи бяха оценени на най-високо ниво и в конкуренцията на стотици елитни състезатели от цяла Европа. Това е признание както за нея, така и за нейното семейство, треньори, ръководство на федерацията“, съобщи председателянт на БОК Весела Лечева, която днес получи писмо от ЕОК с имената на победителите.

Малена Замфирова ще получи специален приз от Европейските олимпийски комитети (EОК) по време на церемония в Малта на 3-ти октомври, както и парична премия. Именно в Малта, по време на 45-ия семинар на ЕОК и Форума за олимпийска солидарност, ще се проведе гласуването за големия победител в зимните спортове, но Малена вече си гарантира място сред най-добрите на континента.

Малена Замфирова направи истинска сензация в сноуборда, след като само на 15 години спечели второ място на Световна купа в Криница, Полша (март 2025), отстранявайки по пътя си именити шампионки. Малена спечели и златен медал на Световно първенство за юноши и девойки в Закопане, Полша (март 2025 г.) заедно с брат си Тервел, а двамата бяха обявени за една от сензациите в световния сноуборд.

Джем Юмеров
