Кирил Милов: Предлагаха ми какво ли не, за да сменя страната. Аз обаче искам да се боря за България

Европейският шампион по борба в категория до 97 кг класически стил Кирил Милов не счита за основателно изваждането му от националния отбор заради желанието си да се подготвя с различен треньор. Както е известно, той и останалите състезатели от СК ЦСКА водят подготовка със Сослан Фарниев, заради което не представят страната ни на големи турнири. Милов разкри за устни предложения от други държави, но подчерта, че няма намерения да не представлява България.

Кирил Милов: Не съм съгласен с решенията на новото ръководство

"Не съм съгласен с решенията на новото ръководство. Най-важното е това, че не ни пускат да участваме на големи първенства само защото искаме бившият треньор да присъства с нас. Искаме да тренираме индивидуално, защото ни е ясно, че тази подготовка е по-добра от централизираната. Не съм съгласен и с това, че има доста дечица, които също са спирани точно поради тази причина", каза Милов по време на протест срещу президента на федерацията Станка Златева.

"Наистина се надявам в бъдеще да имаме право да участваме. Аз съм в най-силните си години, европейски шампион съм. Исках да подготвям индивидуално, но нямам право да представям България. За мен това не е оптимално решение и искам да тренирам по начина, по който е най-добър за мен. Не мисля, че това е основателна причина да нямам право да участвам на големи първенства", продължи европейският шампион.

"Бяхме на лагер в Хърватия. Имаше над 280 състезатели и хора от другите държави, дори и президенти на федерации. Казваха ми, че ако имам желание да ми вземат правата, биха го направили. Предлагаха ми какво ли не, за да сменя страната. Аз обаче искам да се боря за България и да я представям по най-добрия начин. Президенти на федерациите предлагат да сменя страната, винаги биха ме взели при себе си. Не искам да се боря за друг флаг. Искам да пея химна на България – нали това е идеята… Просто искам да се подготвям по правилния начин и не мисля, че е това е основателна причина, за да не участвам на големи турнири", каза още той.

ОЩЕ: "Случващото се в българската борба е престъпление, което не може да се търпи повече"