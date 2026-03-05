10 "свраки" спряха полета на Юнайтед с гол красавец от "златна резерва"

Манчестър Юнайтед допусна първото си поражение под ръководството на Майкъл Карик. В двубой от 29-ия кръг на Висшата лига "червените дяволи" отстъпиха с 1:2 на Нюкасъл. На "Сейнт Джеймсис Парк" Джейкъм Рамзи остави "свраките" с десет души на терена в 45-ата минута, но до почивката Антъни Гордън реализира от дузпа. Каземиро изравни дълбоко в добавеното време. В 90-ата минута Уилям Осула донесе победата на Нюкасъл.

Първа загуба за Майкъл Карик

Домакините влязоха по-добре в мача. Едно центриране на Трипиър придоби странна парабола и се спря в десния страничен стълб. Гостите отвърнаха с неточен изстрел на Куня. В средата на полувремето Шешко изтърва добър шанс за Юнайтед. Последва период на битка и удари извън целта, докато не дойдоха драматичните моменти малко преди почивката.

Newcastle beat Manchester United with 10 men! ⚪️⚫️



First defeat for Michael Carrick as Man Utd interim manager.



Who’s been your Man of the Match? pic.twitter.com/aKTFiHDtQB — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) March 4, 2026

Първо Рамсдейл отрази хубав шут на Мейну. Няколко минути след това стражът се справи с удар на Куня. Топката стигна до Мбемо, който не намери целта от близка дистанция. В ответната атака Рамзи симулира и получи втори жълт картон. Въпреки това "свраките" вкараха. Фернандеш фаулира Гордън в наказателното поле, а главният съдия посочи бялата точка. Зад топката застана самият Гордън, който реализира за 1:0.

Това обаче не бе всичко. До съдийския сигнал за край на полувремето Каземиро засече центриране на Фернандеш за 1:1. След почивката бойките футболисти на Еди Хау направиха така, че численият им пасив да не си личи. Те дори организираха опасни контраатаки. Йоро и Угарте пък изтърваха изгодни ситуации при центрирания. В заключителната част резервата Зиркзее отправи прекрасен шут, но Рамсдейл отвърна с великолепна намеса. В 90-ата минута появилият се от скамейката Осула завърши прекрасния си рейд при контратака с неспасяем красив удар, с който преодоля Ламенс - 2:1.

ОЩЕ: Арсенал направи огромна крачка към титлата! Сити с издънка, Челси размаза Вила (Резултати)