05 март 2026, 0:18 часа 44 прочитания 0 коментара
10 "свраки" спряха полета на Юнайтед с гол красавец от "златна резерва"

Манчестър Юнайтед допусна първото си поражение под ръководството на Майкъл Карик. В двубой от 29-ия кръг на Висшата лига "червените дяволи" отстъпиха с 1:2 на Нюкасъл.  На "Сейнт Джеймсис Парк" Джейкъм Рамзи остави "свраките" с десет души на терена в 45-ата минута, но до почивката Антъни Гордън реализира от дузпа. Каземиро изравни дълбоко в добавеното време. В 90-ата минута Уилям Осула донесе победата на Нюкасъл.

Първа загуба за Майкъл Карик

Домакините влязоха по-добре в мача. Едно центриране на Трипиър придоби странна парабола и се спря в десния страничен стълб. Гостите отвърнаха с неточен изстрел на Куня. В средата на полувремето Шешко изтърва добър шанс за Юнайтед. Последва период на битка и удари извън целта, докато не дойдоха драматичните моменти малко преди почивката.

Първо Рамсдейл отрази хубав шут на Мейну. Няколко минути след това стражът се справи с удар на Куня. Топката стигна до Мбемо, който не намери целта от близка дистанция. В ответната атака Рамзи симулира и получи втори жълт картон. Въпреки това "свраките" вкараха. Фернандеш фаулира Гордън в наказателното поле, а главният съдия посочи бялата точка. Зад топката застана самият Гордън, който реализира за 1:0.

Това обаче не бе всичко. До съдийския сигнал за край на полувремето Каземиро засече центриране на Фернандеш за 1:1. След почивката бойките футболисти на Еди Хау направиха така, че численият им пасив да не си личи. Те дори организираха опасни контраатаки. Йоро и Угарте пък изтърваха изгодни ситуации при центрирания. В заключителната част резервата Зиркзее отправи прекрасен шут, но Рамсдейл отвърна с великолепна намеса. В 90-ата минута появилият се от скамейката Осула завърши прекрасния си рейд при контратака с неспасяем красив удар, с който преодоля Ламенс - 2:1.

Джем Юмеров
