Арсенал направи огромна крачка към титлата! Сити с издънка, Челси размаза Вила (Резултати)

Арсенал постигна изключително ценен успех с 1:0 при визитата си на Брайтън в двубой от 29-ия кръг на Висшата лига. В същото време Манчестър Сити се издъни срещу Нотингам Форест. На "Етихад" двата отбора завършиха 2:2, с което преднината на "топчиите" пред "гражданите" се увеличи на 7 точки. "Артилеристите" събраха 67 пункта на върха, но трябва да отбележим, че тимът на Пеп Гуардиола е с мач по-малко.

Арсенал дръпна със 7 точки на Сити

На "Амекс Стейдим" момчетата на Микел Артета не убедиха с представянето си, но изковаха една от тези т.нар. "шампионски" победи. Единственото попадение в срещата реализира Букайо Сака в деветата минута с помощта на рикошет. Вратарят на Арсенал Давид Рая направи няколко добри спасявания, които лишиха "чайките" от гол. Те се намират на 12-ата позиция с 37 точки.

Междувременно Антоан Семеньо изведе Сити напред в 31-вата минута. През втората част Морган Гибс-Уайт възстанови паритета с много красиво изпълнение с пета. Малко по-късно Родри върна аванса на "гражданите". В 76-ата минута Елиът Андерсън донесе равенството на гостите, които заемат 17-о място с 28 точки.

В борбата за топ 4 Челси разгроми Астън Вила с 4:1. В герой на вечерта се превърна Жоао Педро, който блесна с хеттрик. Освен това бразилецът асистира на Коул Палмър. Иначе Дъглас Луис бе открил резултата още във втората минута. Така Челси вече диша във врата на Астън Вила, като се доближи само на 3 точки.

Резултати от 29-ия кръг на Висшата лига

Борнемут - Брентфорд 0:0

Евертън - Бърнли 2:0

Лийдс - Съндърланд 0:1

Уулвс - Ливърпул 2:1

Фулъм - Уест Хям 0:1

Астън Вила - Челси 1:4

Брайтън - Арсенал 0:1

Манчестър Сити - Нотингам Форест 2:2

