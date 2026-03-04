САЩ: До часове ще имаме пълен контрол над иранското небе

Американските въоръжени сили планират да установят "пълен" контрол над иранското въздушно пространство в следващите часове, заяви днес Белият дом, на петия ден от войната срещу Иран, предаде Франс прес. "Планираме да установим пълен и безусловен контрол над иранското въздушно пространство в следващите часове", каза говорителката на Белия дом Карълайн Левит.

Още: Иран стреля по ядрено оръжие на САЩ в турската база "Инджирлик" и издаде фетва за убийството на Тръмп (ВИДЕО)

Американският министър на отбраната Пийт Хегсет заяви тази сутрин, без да уточнява в какви срокове, че САЩ и Израел "ще установят пълен контрол над иранското въздушно пространство". "Ще летим целодневно, ден и нощ, за да открием, набележим и унищожим ракетите и военните съоръжения за отбрана на иранската армия", допълни ръководителят на Пентагона, цитиран от БТА.

Тръмп: В силна позиция сме

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че американските сили са в много силна позиция в Иран, предадоха световните агенции. Тръмп каза, че е постигнат страхотен прогрес след по-малко от седмица война.

Още: Марко Рубио: Атаките срещу Турция са неприемливи

"Ние сме в позицията на силата сега и иранските представители изчезват бързо. Всички, които искат да станат ръководители, умират бързо", каза Тръмп по време на среща с шефове на технологични компании, проведена в Белия дом.

Още: "Иран се опита да убие президента Тръмп": САЩ потвърдиха, че е имало опит за атентат