Един от инициаторите на протеста Цоло Божилски говори на протеста срещу президента на Българската федерация по борба Станка Златева.

"Събрали сме се тук, за да изразим мнението ни за всичко това, което се случва българската борба. Тук са нашите най-добри спортисти и борци, допринесли за славата на България през последните години. Те са тук, защото ги боли, защото обичат борбата и защото не искат да търпят това безобразие", заяви Божилски.

"Освен тях, тук са и тези, които са наказани през последната година с какво ли не. Със съдийски решения, със забрани да участват, с измислени правила. Така повече не може. Не може да излизаш и да казваш, че е решил Управителният съвет, без да не покажеш едно единствено решение. Така не може. На всяка правова държава трябва да има документация и аргументи защо и как си го направил, как си спрял този или онзи състезател", добави той.

"Не съм смятал, че може да стигнем до този крах. 65 години съм във борбата. За тези 65 години съм видял много неща, но това е не само безобразие, а и беззаконие. Очакваме да има плакат, но кой да сложат на плаката. Очаквахме хора в десетката на България, но вместо това има ощетени олимпийски и европейски шампиони. Тях ги няма, тоест борбата я няма никъде. Кой е виновен? Станка Златева - човекът, който не влиза в диалог. Ние искаме диалог и разбираме, искаме да си спазват обещанията, българската борба да върви, искаме треньорите да бъдат уважавани, техният труд да бъде признат", обясни специалистът.

"Едно ме изумява. Много български борци, показали мъжество и геройство, мълчат. Защо мълчите, господа? Радвате ли се от това, което става? Случващото се в българската борба е престъпление, което не може да се търпи повече. Ние сме тук, за да се разбере, че има хора, които не са съгласни", каза още той в част от дългата си реч пред протестиращите.