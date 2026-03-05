След гласуване в Сената: Тръмп може да продължи войната срещу Иран

Доналд Тръмп може да продължи военната кампания срещу Иран засега. Това стана ясно, след като в сряда Сенатът отхвърли резолюция за военни правомощия, целяща да ограничи способността на президента да предприема по-нататъшни военни действия срещу Техеран. Гласуването очаквано не мина, като получи подкрепа на 47 сенатори, а 53 бяха против, което е по-малко от необходимото обикновено мнозинство, за да се внесе резолюцията в Сената.

Сенатор Джон Фетерман от Пенсилвания беше единственият демократ, който се присъедини към републиканците в гласуването „против“, докато сенатор Ранд Пол от Кентъки беше единственият републиканец, който се присъедини към демократите в гласуването „за“.

Резолюцията, чийто автор е сенатор Тим Кейн, демократ от Вирджиния, призовава за отстраняване на „въоръжените сили на Съединените щати от военни действия в или срещу Иран, освен ако това не е изрично разрешено с обявяване на война или специално разрешение за употреба на военна сила“. Очаква се в четвъртък Камарата на представителите да отхвърли подобна резолюция за военните правомощия. Кейн и други демократи посочиха, че Конституцията предоставя на Конгреса правомощието да обявява война и че Тръмп и неговите висши служители го наричат ​​война.

Дебатите в американския Сенат

„Не можете да се изправите и да кажете, че това е дребен проблем, който не води до ниво, което би било характеризирано като война. Не можете да се изправите и да кажете, че това е свършено и никакви войски не участват във военни действия срещу Иран. Членове на Сената, това е война!“, каза Кейн в реч в пленарната зала преди гласуването. „Президентът на Съединените щати го нарече война срещу Иран. Началникът на Обединения комитет на началник-щабовете, генерал Кейн, го нарече война срещу Иран. Секретар Рубио, нашият държавен секретар, го нарече война срещу Иран. ... Това е война“, категоричен бе Кейн.

Гласуването представлява първи опит на Конгреса да обуздае Тръмп, откакто той нареди удари срещу Иран през уикенда. Първоначалната съвместна операция с Израел уби върховния лидер на Иран аятолах Али Хаменей, много от неговите висши лейтенанти и сериозно нанесе щети на военния капацитет на страната. Тръмп не е посочил срокове за войната, заявявайки, че тя може да продължи от четири до пет седмици или дори повече.

NOW: U.S. Senate blocks effort to force Trump to end Iran strikes without Congress' approval.



48-52 pic.twitter.com/lwYoljKZz3 — Clash Report (@clashreport) March 4, 2026

Гласуванията дадоха на законодателите и първата им възможност да обсъдят съществено войната с Иран в Камарата на представителите и Сената. Но провалът на резолюциите дава на Тръмп имплицитно разрешение да продължи войната си в Иран.

Техеран отмъсти на арабските съюзници на Америка в региона, което доведе до смъртта на шестима американски военнослужещи. Четирима оттогава са публично идентифицирани като резервисти от армията ; другите двама все още не са.

Сенатор Линдзи Греъм, член на Сената и бивш председател на Комисията по въоръжените сили, който лично е призовавал Тръмп да удари Иран, предупреди колегите си от Сената, че приемането на резолюцията на Кейн би оковало президента по средата на война. „Ще задействате система, в която 535 души, след 60 дни, ще станат главнокомандващи, смазвайки докрай способността на тази нация да се защитава“, предупреди Греъм, визирайки 535-те членове на Конгреса.

Резолюцията за военните правомощия от 1973 г. позволява на президента да ангажира военните във въоръжен конфликт, стига да уведоми Конгреса в рамките на 48 часа, и дава 60-дневен срок за започване на изтегляне, освен ако Конгресът не разреши обявяване на война или използване на военна сила.

Греъм отбеляза, че законодателната власт все още контролира бюджета на правителството. „Ако искате да спрете тази война, кажете „Няма да плащаме за нея“, каза той. „Не бих се съгласил с вас, но поне би било конституционно“, добави Греъм.