Нов успех за българския биатлон! Рая Аджамова влезе в топ 4 на Световното за девойки

Българската биатлонистка Рая Аджамова се класира на четвърто място в спринта на 6 км при девойките до 19 години на Световното първенство в германския зимен център Арбер. Представителката на клуб Аякс Троян повали всичките десет мишени и остана на 34.2 секунди от победителката Михаела Стракова (Словакия), която също стреля без грешка. Среброто бе за норвежката Хана Фолстад, а 16 секунди отделиха българката от класиралата се трета Селина Ганер от Австрия.

Рая Аджамова е четвърта в света

Останалите българки са съответно Никол Кленовска - 26-а (2), Десислава Минчева - 75-а (2) и Никол Петкова - 82-тора (5). В същата дисциплина при юношите до 19 г. Георги Джоргов с два пропуска се нареди 10-и по 7.5-километровото трасе. Николай Николов е 57-и (4), Андрей Ночев – 72-ри (3), а Мартин Христов – 85-и (4). При младежите до 21 г в спринта на 10 км Георги Наумов остана 41-ви (4), а Веселин Белчински – 49-и (2). В другия старт днес - спринтът на 7.5 км при девойките до 21 години - Биляна Чавдарова е 43-а (1), веднага след нея, 44-та се нареди Ирина Георгиева (2).

Досега Рая Аджамова имаше още едно класиране в Топ 10 на младежкото световното първенство. В индивидуалния старт на 10 км при 19-годишните българката зае десето място с две грешки. Никол Кленовска бе 62-ра с 8, Десислава Минчева – 70-а с 4, а Никол Петкова - 82-ра с 8. В същата дисциплина, но на 12.5 км при 21-годишните Биляна Чавдарова е 52-ра с 2, а Ирина Георгиева – 63-та с 6. В индивидуалния старт на 15 км при младежите до 21 г. Георги Наумов се класира 13-и (3), а Веселин Белчински – 60-и (6).

