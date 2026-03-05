НА ЖИВО: Иран изстреля ракети срещу Турция

На 28 февруари 2026 г. Израел нанесе "превантивен удар" срещу Иран, а Съединените щати също се включиха. Ударите бяха насочени срещу "иранския апарат за сигурност". Сред целите досега бяха Техеран, Кум, Исфахан (там има обекти на иранската ядрена програма) и Хорамабад. The New York Times, на база свои източници, потвърждава за участието на американски военни самолети в операцията и добавя, че се очаква тя да е по-мащабна от 12-дневната война през миналата година. Според американския президент Доналд Тръмп целта е да се унищожи цялата ракетна програма на Иран и да се разградят напълно Военноморските сили на страната. Около 22:30 часа българско време на 28 февруари американски и израелски източници обявиха, че аятолах Али Хаменей е убит при атаките.

Две ракети, изстреляни от Иран, са били насочени към територията на югоизточната съседка на България - Турция. Втората ракета е летяла към много известната военна база "Инджирлик", където има и американско ядрено оръжие. Кораб на американските военноморски сили в Средиземно море я е прехванал и свалил с ракета SM-3, съобщава специализираното издание De Re Militari в официалния си канал в Телеграм. Другата ракета, летяща към Турция, беше свалена над сирийския град Камишли

Във военновъздушната база "Инджирлик" в Южна Турция (на 110 км от границата със Сирия) се съхраняват американски ядрени оръжия, което прави обекта ключов за сигурността на НАТО. Базата е част от стратегията за ядрено възпиране на Алианса.