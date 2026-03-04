Правителството на Гюров:

БФБорба скочи на ЦСКА, обвиниха „червените“ в разпространяване на неверни твърдения

04 март 2026, 14:34 часа 159 прочитания 0 коментара

Твърденията на Спортен клуб по борба ЦСКА, че техни състезатели са пренебрегвани и не са допускани да тренират с националния отбор не кореспондира с наличната официална документация, пише Българска федерация по борба на уебсайта си. От централата добавят, че са изпратили пет покани до клуба в рамките на два месеца за участие в различни лагери и турнири.

От централата излязоха с дълга позиция

„Във връзка с публично разпространяваните твърдения от страна на СК по борба към ЦСКА, че техни състезатели са пренебрегвани и не са били канени да участват в подготовката на националния отбор, заявяваме следното:

В периода 23.12.2025 г. – 13.02.2026 г. Българска федерация по борба е изпратила пет официални покани до клуба. Те обхващат:

• централен лагер (05.01–19.01.2026 г.) – мъже и юноши;

• лагер (02.02–06.02.2026 г.) – мъже, класическа борба;

• международен лагер в Пореч, Хърватия (09.02–20.02.2026 г.);

• международен турнир в Тирана, Албания (26.03–01.04.2026 г.);

• лагер за юноши (16.02–26.02.2026 г.), свързан с международен турнир.

В тези покани фигурират конкретни състезатели на ЦСКА - при това многократно и в различни етапи на подготовката, включително за международни прояви.

Сослан Фарниев Гриша Ганчев

Всеки документ съдържа изходящ номер, дата, списък с имена и теглови категории, както и официален подпис и печат. Това не са устни намерения, а административно оформени решения на федерацията.

Следователно твърдението, че състезатели на клуба са пренебрегвани и не са допускани да тренират с националния отбор, не кореспондира с наличната официална документация.

Когато в рамките на два месеца са изпратени пет покани, става дума за последователна селекционна политика от страна на БФБорба, а не за изолация. Същото се потвърждава и от факта, че общо 6 състезатели на СК по борба ЦСКА ще бъдат включени в националните отбори за юноши и девойки до 23 години, които ще участват в предстоящото Европейско първенство в Сърбия. Това е още едно конкретно доказателство, че състезатели на клуба не само участват в подготовката, но и получават доверие за представянето на България на най-високото континентално ниво.

Допълнително отбелязваме, че организираните протести с активното участие на лица със спорно криминално минало и на представители на клуба, изградени върху тезата за „пренебрегване“, са лишени от фактическа основа. Правото на протест е безспорно демократично средство. Но когато аргументът му противоречи на официалните документи, въпросът вече не е емоционален, а фактологичен. Националният отбор не функционира чрез внушения, а чрез писмена комуникация, селекционни решения и конкретни покани.

В нашия спорт тежестта се измерва в категории, килограми и най-вече - в спортно майсторство. В управлението тежестта се измерва в документи. В случая документите са пет. И всички говорят едно и също", гласи съобщението.

Бойко Димитров
