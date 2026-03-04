"Не на расизма": Протест срещу Станка Златева пред ММС с участието на легендарни борци

Протест с искане на оставка на президента на Българска федерация по борба Станка Златева бе проведен пред Министерството на младежта и спорта (ММС). В събитието се включиха европейският шампион Кирил Милов, олимпийският първенец Семен Новиков, легендарният Армен Назарян, деца от клубове, настоящи и бивши борци, треньори, бивши служители на федерацията, фенове на ЦСКА. Събитието протече мирно и продължи малко над час, като протестиращите носеха плакати "Не на расизма", "Оставка", "Станка ВЪН", "Край на задкулисието", "Честност и респект към състезателите".

Протест срещу Станка Златева

Исканията на протестиращите са за оставка на Златева, свикване на Общо събрание и провеждане на нови избори. Недоволството на присъстващите е свързано с правилото националните състезатели да се подготвят по централизирана програма с назначените от БФБ треньори. "Армейците" настояват да тренират с клубния си наставник Сослан Фарниев и пропуснаха Световното първенство в Загреб през есента. Според устава на БФБ, това би трябвало да се случи и на еврошампионата през месец април в Тирана.

Твърденията за проява на дискриминация пък са относно случая с невръстния Нурдин Абдулаев, борец на СК Плевен, който не бе допуснат до участие на републиканското първенство заради липса на постоянно местожителство или български паспорт. По-рано днес от федерацията написаха на официалния си уебсайт и в социалните мрежи, че твърденията на СК ЦСКА и неговите състезатели са неоснователни. Близо шест часа по-късно бе проведен протестът, чийто глас беше треньорът по борба от СК Плевен Цоло Божилски.