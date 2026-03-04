Прекрасно! Четвърти медал за България от Европейското по спортна стрелба

Българските състезателки спечелиха сребро на пистолет трио в последния ден от Европейското първенство по спортна стрелба с пневматично оръжие в Ереван, Армения. Родният състав - Антоанета Костадинова, Мирослава Минчева и Адиел Илиева, отстъпи във финала на Унгария с 6:16. Бронзовите медали са за тима на Турция, който в малкия финал се наложи над Хърватия с 16:8.

Сребро на пистолет трио

На пистолет трио при мъжете българите Самуил Донков, Кирил Киров и Христо Ненов загубиха в спора за бронза от домакина Армения с 9:17. Преди дни Антоанета Костадинова, която е носителка на сребърен медал от Летните олимпийски игри в Токио, премина успешно през двете квалификационни фази и в спора за третото място се наложи над туркинята Севан Илайда Тархан с 15:8.

🇧🇬✅ България спечели сребърен медал на Европейското първенство по спортна стрелба в Ереван, Армения! Отборът в състав :... Posted by Български стрелкови съюз on Wednesday, March 4, 2026

Така българските състезатели спечелиха общо четири медала от шампионата в Ереван, като и четирите са с участието на Антоанета Костадинова - бронзови на 10 метра пистолет - индивидуално и отборно, както и на пистолет соло и сребро на пистолет трио.

