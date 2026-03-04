Лайфстайл:

Прекрасно! Четвърти медал за България от Европейското по спортна стрелба

04 март 2026, 23:08 часа 29 прочитания 0 коментара
Прекрасно! Четвърти медал за България от Европейското по спортна стрелба

Българските състезателки спечелиха сребро на пистолет трио в последния ден от Европейското първенство по спортна стрелба с пневматично оръжие в Ереван, Армения. Родният състав - Антоанета Костадинова, Мирослава Минчева и Адиел Илиева, отстъпи във финала на Унгария с 6:16. Бронзовите медали са за тима на Турция, който в малкия финал се наложи над Хърватия с 16:8.

Сребро на пистолет трио

На пистолет трио при мъжете българите Самуил Донков, Кирил Киров и Христо Ненов загубиха в спора за бронза от домакина Армения с 9:17. Преди дни Антоанета Костадинова, която е носителка на сребърен медал от Летните олимпийски игри в Токио, премина успешно през двете квалификационни фази и в спора за третото място се наложи над туркинята Севан Илайда Тархан с 15:8.

🇧🇬✅ България спечели сребърен медал на Европейското първенство по спортна стрелба в Ереван, Армения! Отборът в състав :...

Posted by Български стрелкови съюз on Wednesday, March 4, 2026

Така българските състезатели спечелиха общо четири медала от шампионата в Ереван, като и четирите са с участието на Антоанета Костадинова - бронзови на 10 метра пистолет - индивидуално и отборно, както и на пистолет соло и сребро на пистолет трио.

Най-важните спортни новини за деня - Специална селекция в канала ни във Viber! Последвайте ни тук!

ПРИПОМНЕТЕ СИ: Прекрасно! Бронз за България отборно на Европейското по спортна стрелба

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Джем Юмеров
Джем Юмеров Отговорен редактор
Спортна стрелба Антоанета Костадинова
Още от Още спорт
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес