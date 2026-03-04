Радар за икономика: Най-важните новини на 4 март 2026 г.

Войната в Украйна:

04 март 2026, 23:00 часа 49 прочитания 0 коментара
Редакционният екип ви представя най-важните икономически новини за изминалия ден, 4 март 2026 г.

Обрат с цената на природния газ за Европа след рекордни стойности

Цената на природния газ в Европа спря повишението си днес, но остава висока след рязкото си покачване вчера и достигнатите рекордни стойности на фона на продължаващата война в Близкия изток и спрените доставки на втечнен природен газ от Катар. От началото на седмицата цената на газа се повиши с над 80 на сто и достигна най-високите си стойности от февруари 2023 г. По-силен ръст в цената бе регистриран единствено в началото на войната в Украйна, когато котировките временно надхвърлиха 300 евро за мегаватчас. Обрат с цената на природния газ за Европа след рекордни стойности

Пристигна голям танкер с природен газ за България, цената е неочаквана

Междувременно На LNG терминала край Александруполис вече приключва разтоварването на вторият за 2026 г. товар втечнен природен газ за "Булгаргаз", съобщиха от Министерството на енергетиката, като уточняват, че той е на цени, договорени преди ескалацията на кризата в Близкия Изток. Танкерът с 100 млн. куб. м. газ за България е натоварен на Sabine Pass LNG Terminal – терминал, собственост на американската компания Cheniere Energy, а доставчик е Shell.

Още: Пристигна голям танкер с природен газ за България, цената е неочаквана

Добри новини, лоши новини: Цената на петрола се чуди какво да прави

Цената на най-важните сортове петрол расте заради войната в Иран, но отново няма рязък скок – това показват данните от платформата за следене на живо на котировките на CNBC. Европейският сорт "Брент" поскъпна с отварянето на търговията в Азия до 82,90 долара за барел или 1,52%. Лекият суров петрол от САЩ е на ниво 75,74 долара за барел или 1,19% по-скъпо. Изглежда, казаното от американския президент Доналд Тръмп, че ще има гаранции за сигурност при преминаване на Ормузкия проток леко поуспокои нещата. Добри новини, лоши новини: Цената на петрола се чуди какво да прави (ВИДЕО)

Еврото е на невиждани от месеци нива към долара

Курсът на еврото спрямо щатския долар е невиждан от месеци, като падна дори под психологическата граница от 1,16 към щатската валута за кратко късно вчера. Основната причина е засилването на американския долар след операцията срещу Иран. А досега от началото на годината еврото се възползваше от слабия долар. Еврото е на невиждани от месеци нива към долара

България е страната с най-ниска безработица в еврозоната

България е страната с най-ниска безработица в еврозоната през януари 2026 г. Това показват най-новите сезонно коригирани данни на Евростат - статистическата служба на Европейския съюз. В първия месец, от който страната ни е пълноправен член на еврозоната, безработицата у нас е била на ниво от 3,1 на сто, който е най-ниско от всички страни в целия европейски валутен съюз.

Още: България е страната с най-ниска безработица в еврозоната

 

Пламен Иванов
Пламен Иванов Отговорен редактор
евро безработица цена на газа цена на петрола
