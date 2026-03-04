Правителството на Гюров:

Ужасен инцидент! Пиян турист блъсна Малена Замфирова на пистата

04 март 2026, 17:32 часа 303 прочитания 0 коментара
Най-добрата българска състезателка в алпийския сноуборд Малена Замфирова претърпя тежък инцидент по време на подготовката си за Световната купа в Шпиндлеров Млин, Чехия. Българската звезда е била ударена в гръб от безконтролно спускащ се пиян турист.

Вследствие на удара Малена е получила множество фрактури и е откарана с хеликоптер в болница. Медиците в Чехия са извършили по спешност няколко операции с цел стабилизиране на състоянието ѝ.

Тази вечер се очаква Малена да бъде преместена със специализиран транспорт до клиника в Австрия, където да продължи лечението си.

Инцидентът се е случил в равната зона до началната станция на лифта под ски пистата, в т.нар. "безопасна зона". Наоколо е имало много деца и други туристи. "Нека всички се молим за бързото възстановяване на нашето момиче", написаха от Българска федерация по ски.

Припомняме, че само преди 3 дни 16-годишната Замфирова донесе бронз на България от Световна купа по сноуборд. В малкия финал тя се наложи над Рамона Терезия Хофмайстер (Германия). Подиумът е трети в кариерата на младата българка в Световната купа от 17 старта и втори за настоящия сезон. При мъжете брат ѝ Тервел и Радослав Янков отпаднаха на 1/4-финалите.

Ивайло Анев
Ивайло Анев Отговорен редактор
