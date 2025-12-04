Кубрат Пулев даде акъл на Джейк Пол как да победи Антъни Джошуа

Най-добрият български боксьор Кубрат Пулев изказа негодуванието си от предстоящото шоу между Джейк Пол и Антъни Джошуа. Сънародникът ни изненада всички с ексклузивния си коментар за SunSport, тъй като предупреди никой да не отписва ютубъра, превърнал се в професионален боец.

Съветът на Кобрата

Anthony Joshua’s former opponent Kubrat Pulev believes that Jake Paul CAN beat the British heavyweight 🤯🥊#IBAPro13 pic.twitter.com/mF2xkNm6SR — Sun Sport (@SunSport) December 3, 2025

„Това абсолютно не е истински мач. Джейк Пол не е боксьор. Мисля, че това е повече шоу, не е реална битка. Но... той може да го победи, може би. В бокса всичко може да се случи“, гласи мнението на Пулев.

Кобрата дори даде кратък съвет на Пол: „Просто да върви напред и да се пази. Може и да има някакъв шанс“.

Предстоящият двубой Джошуа - Пол има договорени специални условия: Мачът е насрочен за осем рунда, ще се използват 10-унциеви ръкавици, Ей Джей има таван на теглото от 245 паунда (около 111 кг). Сблъсъкът е насрочен за 19 декември.

Припомняме ви, че Джошуа има една победа с нокаут срещу Кубрат Пулев. Тя датира от 2020 г., а срещата тогава приключи в деветия рунд.

