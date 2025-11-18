Студио Actualno:

Кубрат Пулев се закани на Мурат Гасиев и обяви: Ще предизвикам Усик за безспорната корона!

18 ноември 2025, 14:08 часа 273 прочитания 0 коментара

До сблъсъка между Кубрат Пулев и Мурат Гасиев остава по-малко от месец, но страстите вече взимат връх. Българският боксьор се закани да победи руския си опонент, а след това да предизвика суперзвездата в тежката категория Олександър Усик за титлата на безспорен световен шампион. Както е известно, двубоят между Кобрата и Гасиев ще се проведе на 12 декември на специална галавечер в Дубай.

Кубрат Пулев е убеден, че ще победи Гасиев

Кубрат Пулев бе категоричен, че уважава Мурат Гасиев, но руснакът трябва да разбере, че българинът е шампионът и ще остане такъв. Кобрата е убеден, че ще защити регулярната световна титла на WBO, която спечели по време на галавечер в София, след като победи Махмуд Чар. След това пък Пулев ще предизвика Олександър Усик.

Олександър Усик

Любопитното е, че братът на Кубрат – Тервел, вече се е изправял срещу украинеца. Двамата се качиха на ринга по време на Олимпийските игри в Лондон през 2012 година. Тогава обаче Тево отстъпи пред своя противник на полуфиналите на боксовия турнир и трябваше да се задоволи с бронзовия медал. Усик пък триумфира със златото и стартира своя път към върха в професионалния бокс.

„Уважавам Мурат, но аз съм шампионът“

„Дубай ще види двама воини, двама нокаутьори, двама мъже, които живеят за победата. Уважавам Мурат, но аз съм шампионът. Ще защитя титлата си с гордост, а после искам да предизвикам Усик за безспорната корона“, заяви Кубрат Пулев.

Най-важните спортни новини за деня - Специална селекция в канала ни във Viber! Последвайте ни тук!

ОЩЕ: Усик сдаде една от световните си титли, новият шампион бе спряган за съперник на Кобрата

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Бойко Димитров
Бойко Димитров Отговорен редактор
Кубрат Пулев Олександър Усик бокс Мурат Гасиев Кубрат Пулев - Мурат Гасиев
Още от Още спорт
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес