Кубрат Пулев се закани на Мурат Гасиев и обяви: Ще предизвикам Усик за безспорната корона!

До сблъсъка между Кубрат Пулев и Мурат Гасиев остава по-малко от месец, но страстите вече взимат връх. Българският боксьор се закани да победи руския си опонент, а след това да предизвика суперзвездата в тежката категория Олександър Усик за титлата на безспорен световен шампион. Както е известно, двубоят между Кобрата и Гасиев ще се проведе на 12 декември на специална галавечер в Дубай.

Кубрат Пулев е убеден, че ще победи Гасиев

Кубрат Пулев бе категоричен, че уважава Мурат Гасиев, но руснакът трябва да разбере, че българинът е шампионът и ще остане такъв. Кобрата е убеден, че ще защити регулярната световна титла на WBO, която спечели по време на галавечер в София, след като победи Махмуд Чар. След това пък Пулев ще предизвика Олександър Усик.

Любопитното е, че братът на Кубрат – Тервел, вече се е изправял срещу украинеца. Двамата се качиха на ринга по време на Олимпийските игри в Лондон през 2012 година. Тогава обаче Тево отстъпи пред своя противник на полуфиналите на боксовия турнир и трябваше да се задоволи с бронзовия медал. Усик пък триумфира със златото и стартира своя път към върха в професионалния бокс.

„Уважавам Мурат, но аз съм шампионът“

„Дубай ще види двама воини, двама нокаутьори, двама мъже, които живеят за победата. Уважавам Мурат, но аз съм шампионът. Ще защитя титлата си с гордост, а после искам да предизвикам Усик за безспорната корона“, заяви Кубрат Пулев.

