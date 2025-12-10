Човекът, който отказа милиони, за да се бие за родината си

"Парите в спорта" е спортна рубрика на Actualno.com, в която обръщаме внимание на финансовата страна в света на спорта.

Колко струва човешкият живот? Един лев, 100 000 или може би милион? Има ли как въобще това чудо на природата, което повечето от нас приемаме за даденост, да бъде измерено в пари? Отговорът е – не! А причината е много проста – всичко зависи от хиляди фактори: двама души да се намерят, да си допаднат, да създадат живот, да възпитат тяхната рожба, да я научат на морал, уважение, ценности и т.н., и т.н. Тъй че – не, човешкият живот не може да бъде измерен в определена сума пари.

Но не всичко в този живот е пари. Понякога се намират хора, които са готови да се откажат от множество благинки, за да служат на една по-висша цел. За да служат на страната си, на своите майки, бащи, братя и сестри – на своите сънародници. Именно една такава история ще ви разкажем днес. История за едно момче, израснало в малък град, достигнало до върховете на своя занаят, но решило да жертва всичко, за да служи на родината си. Mомче, което завинаги остана на 27 години!

Пат Тилман бе звезда в НФЛ

Патрик Даниел Тилман – Младши е роден на 6 ноември 1976 година във Фримонт, Калифорния. Пат, както всички наричат нашия герой, е влюбен в американския футбол. Още в училище той се утвърждава като отличен играч и, благодарение на своите умения, печели стипендия за университета в Аризона. Тилман успява да впечатли скаутите с едно от най-силните си качества – своята отдаденост и привързаност към семейството – нещо, което гарантира на отбора му, че е готов на всичко, за да защити своите събратя в битка.

Пат не разочарова хората в университета на Аризона. Той оправдава гласуваното му доверие и през 1997-ма печели наградата „Защитник на годината“. Младият мъж също така израства в академичната среда, където учи маркетинг, и отново е носител на редица призове.

Защитникът отказва много изгодни оферти

През 1998 година Патрик Тилман е избран от Аризона Кардиналс под номер 226 в драфтата в Националната футболна лига на САЩ. Тъй като е един от последните избори в драфтата, той получава скромен договор и 21 000 долара на ръка при подписването му. Още в първия си сезон в Лигата обаче Пат показва, че е бил сериозно подценен. Бранителят изиграва 16 двубоя, в които демонстрира, че може да бъде един от водещите състезатели на неговия пост.

Представянето му бързо хваща вниманието на множество тимове в НФЛ, които искат да го „откраднат“. Той дори отказва оферта на стойност 9 милиона долара за срок от 5 години от Сейнт Луис Рамс, тъй като е лоялен към Кардиналс. Ръководството на клуба от Аризона остава впечатлено от решението на Пат и решава да го възнагради. Точно тогава обаче се случва нещо, което завинаги променя историята на човечеството. А и на Патрик Тилман.

11 септември 2001 година

На 11 септември 2001 година четири пътнически самолета са отвлечени от терористи от Ал- Кайда. Два от тях се врязват в Световния търговски център, един в Пентагона, а един се разбива в Пенсилвания, след като пътниците успяват да обезоръжат нападателите и по този начин да спасят хиляди свои сънародници. В онзи ден 2996 души намират смъртта си. От тях 2977 са жертви на атентата, а 19 са от Ал-Кайда. Ранените са десетки хиляди.

Терористичната атака разтърси САЩ и света, а американците тръгнаха на война с тероризма. Няколко месеца по-късно, в Аризона, Патрик Тилман получава оферта от любимите си Кардиналс. Договорът е на стойност 3,6 милиона долара (б.а. над 6 млн. в днешни пари) и е за срок от 3 години. Сумата е много сериозна за времето си и ще гарантира на Пат и съпругата му Мари никак нелош стандарт на живот.

Тилман се записва в американската армия

Защитникът на „кардиналите“, който изживява мечтата си, обаче е категоричен. Не! Патрик Тилман отказва офертата. През май 2002-ра коравият калифорниец решава, че е време да върне нещо на своята родина и се записва доброволец в американската армия. До септември той вече е минал базовото обучение, а след това става част от програмата за обучение на армейските рейнджъри.

В края на 2002-ра Тилман е разпределен във Втори батальон на рейнджърите, който през март 2003-та е един от първите, навлезли в Ирак като част от „Операция свобода за Ирак“. През септември Пат се прибира невредим в САЩ. Той решава, че няма да се завърне на футболния терен, а ще се запише в школата на рейнджърите във Форт Бенинг. Бившата звезда завършва своето обучение в края на ноември 2003 година.

Патрик Тилман остана завинаги на 27 години

През 2004-та Патрик Тилман е част от американските военни сили, които навлизат в Афганистан в търсене на Осама Бин Ладен. На 22 април семейството му получава скръбна вест – Пат е бил убит по време на мисия край град Спера. Първоначалните доклади сочат, че Тилман е загинал по време на засада, организирана от Ал-Кайда. Впоследствие обаче се оказва, че той е бил убит от приятелски огън, след като два американски батальона се оказват заклещени в дере, докато понасят много тежки удари от членове на терористичната организация.

Посмъртно Патрик Даниел Тилман е удостоен със званието ефрейтор и получава „Сребърна звезда“ и „Пурпурно сърце“ - две от най-големите отличия в американската армия. Семейството му пък учредява „Фондация Патрик Тилман“, която помага на ветерани от войната и техните съпруги и съпрузи да получат академично образование и да започнат живота си наново.

Пат Тилман отдавна вече не е между нас. Той си отиде от този свят на 22 април 2004-та на едва 27-годишна възраст. Пат загина в изпълнение на своя дълг към родината, докато правеше това, което може най-добре – да брани своите близки, своята кауза и своята страна. Нещо, което не всеки от нас днес ще стори, особено когато изживява мечтата си да играе любимия си спорт и да изкарва милиони от него.

Автор: Бойко Димитров

ОЩЕ от „Парите в спорта“: Най-великият тенисист, който не можеше да играе тенис, но стана милиардер