Маратонът си има своя нов крал! Хегемонът на 42 километра, за когото никой не говори

"Бегачите" е спортна рубрика на Actualno.com с автор Стефан Йорданов, посветена на най-интересните събития от света на бягането.

В последните години маратонът имаше едно лице - и това бе Елиуд Кипчоге. Кениецът се превърна в първия човек на планетата, който слезе под 2 часа на дистанцията от 42 километра и 195 метра. Макар и времето му да не бе признато за световен рекорд, Кипчоге получи своята заслужена слава. В последно време обаче формата на двукратния олимпийски шампион започна да избледнява, а на дневен ред вече се вижда основният претендент за негов наследник - Себастиан Саве.

Себастиан Саве доминира в маратона

В неделя 29-годишният Саве, който е сънародник на Кипчоге, спечели Берлинския маратон. Да спечелиш маратона на Берлин е като да вдигнеш титла от Големия шлем в тениса. Това е един от най-големите маратони в света, с най-голяма конкуренция, а Саве не просто спечели състезанието, но и го направи с невероятен резултат и с рекордна преднина пред втория. Кениецът финишира за време 2:02:16 часа, което е изравнено девето най-добро време в историята на дисциплината.

Кениецът спечели последователно във Валенсия, Лондон и Берлин все с резултати около 2 часа и 2 минути

Саве постигна втората си победа на "мейджър" маратон, след като по-рано през годината триумфира и в Лондон. Това бе и трета поредна голяма победа на маратон за кенийския атлет, който в края на 2024-а спечели и във Валенсия в дебютния си маратон. По-впечатляващото обаче са консистентно силните резултати на кениеца. Той бяга 2:02:05 във Валенсия (на 12 сек. от рекорда за дебютен маратон), 2:02:27 в Лондон и 2:02:15 в Берлин - нещо, което се вижда рядко в маратонските бягания. Това са три резултата в топ 15 на маратон за всички времена, като единствено Кипчоге има повече - пет на брой.

Необичайно горещо време спря Саве да подобри рекорда на Кипчоге в Берлин

Световният рекорд на маратон е на трагично загиналия в катастрофа през 2024-а Келвин Киптум, който записа 2:00:35 часа в Ню Йорк през 2023 г. Именно Киптум бе сочен за следващата голяма звезда в маратона, но почина едва на 24 години. Сега Саве не изглежда далеч от нивото на Киптум, макар и за кенийския атлет да не се говори толкова гръмко, колкото за Кипчоге например. А трябва да се припомни, че най-доброто официално време на Кипчоге на маратон е 2:01:09 - на под минута от личния резултат на Саве.

Всъщност Саве опита да слезе точно под това време, тъй като резултатът на Кипчоге е рекорд на трасето в Берлин. Необичайно горещото време за сезона обаче му попречи, като температурите в деня на състезанието достигнаха 24 градуса. Кениецът даде всичко от себе си, но нямаше как да счупи рекорда на Кипчоге. Саве се задоволи с това, че отвори рекордно голяма разлика до втория в класирането - почти четири минути, като подобна преднина досега не е била отваряна в историята на Берлинския маратон.

Автор: Стефан Йорданов

Още от "Бегачите": Изкуплението на олимпийския шампион! Хокър спечели световната титла на 5000 метра, а Якоб пак разочарова