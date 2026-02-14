"Това не е Формула 1, по-скоро - Формула Е на стероиди": Макс Верстапен критикува промените в спорта

До старта на новия сезон във Формула 1 остава по-малко от месец, но подготовката на пилотите за тазгодишната кампания не протича по обичайния начин. Както е известно, започва нова "ера" в спорта, като двигателите ще осигуряват повече мощност чрез електрическия компонент, което напълно променя начина, по който шофьорите са карали до този момент. Не всички обаче подкрепят тази промяна. Четирикратният световен шампион Макс Верстапен заяви, че новите болиди не са много "забавни" за каране и "приличат на Формула Е на стероиди". Пилотът на Ред Бул дори смята, че повишените изисквания за управление на енергията с новите хибридни двигатели "просто не са Формула 1".

Макс Верстапен критикува промените във Формула 1

Изцяло електрическата серия Формула Е стана известна с това, че изисква интензивно управление на енергията, за да се гарантира, че колите могат да стигнат до края на състезанията, без да им свърши зарядът. Ситуацията във Формула 1 не е същата. Вместо еднократно зареждане, което се изчерпва от максимално до празно от началото до края на състезанието, както във Формула Е, батериите във Формула 1 ще преминават от пълно зареждане до много ниско ниво и обратно няколко пъти в една обиколка. Но тезата на Верстапен е, че липсата на енергия за постоянна пълна газ отнема от традиционната форма на шофиране в този спорт.

ОЩЕ: Промените, които ще разтърсят из основи Формула 1 през 2026 година

Верстапен, чийто отбор за първи път през този сезон е конструирал собствен двигател, каза: "Но аз също искам да бъда реалист. Като пилот, усещането не е много подобно на това във Формула 1. По-скоро прилича на Формула Е на стероиди. Като чист пилот, обичам да карам на пълни обороти. А в момента не можеш да караш така. Много от нещата, които правиш като пилот, по отношение на вложените усилия, имат огромен ефект върху енергийната страна на нещата. За мен това просто не е Формула 1. Може би е по-добре да карам Формула Е, нали? Защото там всичко се свежда до енергийна ефективност и управление. Това е, за което те се застъпват. От гледна точка на шофирането, не е толкова забавно."

"Всички добри пилоти ще могат да се адаптират към това. Проблемът не е в това, а в това, че целият начин на състезаване се променя и бих казал, че става по-малко чист. Аз просто искам нормално каране, така както трябва да бъде, без да се налага да мисля "ами, ако спирам малко по-дълго или по-кратко, или с една предавка нагоре или надолу", знаете, такива неща, които оказват толкова силно влияние върху представянето на правите отсечки", каза още нидерландецът.

Новите двигатели са енергийно "гладни" поради начина, по който са структурирани правилата, и изискват няколко вида възстановяване, за да се гарантира, че батерията има достатъчно нива на заряд за оптимални времена на обиколка. Това води до необичайни форми на шофиране, като например да не се ускорява от последния завой преди квалификационна обиколка, да се вдига и да се кара на свободна скорост, за да се спести енергия, когато се опитва да се постигне максимална производителност, и да се превключва на по-ниски предавки в завоите за оптимално събиране на енергия.

ОЩЕ: Кошмарен старт на 2026 година за един от "новите" отбори във Формула 1