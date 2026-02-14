Талантът от Сливен, който се превърна в най-бързия българин в зала едва на 21 години

Преди дни малцина знаеха името Христо Илиев, но днес то вече широко познато, след като пренаписа историята на българската лека атлетика. 21-годишният атлет подобри националния рекорд на 60 метра, като по този начин се превърна в най-бързия българин в зала. Възпитаникът на Валя Демирева пробяга дистанцията за 6.54 секунди, пращайки в историята постижението от 6.58 секунди на Петър Петров от 25 февруари 1978 година. Илиев сътвори този успех по време на турнира от "Златния атлетически тур" в зала на Световната атлетика в Белград, Сърбия на 11 февруари.

Кой е Христо Илиев - новият национален рекордьор на 60 метра?

Този успех обаче въобще не идва случайно. Илиев загатна за силната си форма още в първия си старт за сезона, когато записа 6.61 секунди, но всичко започва преди повече от 10 години в родния му Сливен. Той започва да тренира под наставленията на Стефан Станев. За първи път Илиев се появява в стартовите списъци на състезание през 2016 година, когато участва на кръг от веригата "Мтел Атлетика за младежи". Като един от най-младите участници той остава добро впечатление. В същата година той стартира и на Националните шампионати за юноши до 14 години в зала и на открито, като най-добрите му резултати са: 8.62 секунди на 60 метра, 4.46 метра на дълъг скок, 10.01 секунди на 60 метра с препятствия и 3:35.70 минути на 800 метра.

Още следващата година Илиев показва завидни заложби в спринта. Все още участник в трибоя и четирибоя под 14 години, той бяга най-бързо време от 8.16 секунди на 60 метра измежду 63 състезатели. 2018-а е последната в задължителния многобой, след което ще може да специализира в дадена дисциплина. През зимата той завършва на 4-о място, като единствен записва резултат под 8 секунди в спринта - 7.94 сек. През лятото той подобрява това постижение с още 13 стотни.

Първата национална титла

Две години по-късно той вече се е отдал изцяло на спринта и това съвсем скоро ще даде резултат. През 2020 година Илиев става седми на 60 метра на Националния шампионат под 16 години със 7.66 в зала, а лятото е на крачка от медала - 4-о място на 100 метра с 11.86 секунди. Година по-късно той вече е най-добрият на своята възраст. Сливналията печели първата си титла в зала със 7.04 секунди, а лятото се окичва със златото на 100 метра - 11.10 секунди! През зимата той прави и своя дебют на 200 метра (24.58 сек) - дисциплина, в която също ще жъне успехи.

2022 е изключително успешна за младия талант. Той за първи път "слиза" под 7 секунди, като печели титлите за юноши под 18 и под 20 години на закрито, свеждайки личния си рекорд до 6.90 секунди. Лятото пък бяга под 11 на 100 метра - 10.78 секунди, и 22.43 на 200 м, за да се окичи със златен дубъл на шампионата под 18 години. А с нов рекорд от 10.73 става балкански вицешампион. През 2023 година настъпва труден момент в живота на Илиев, когато неговият треньор Станев напуска този свят. Младият талант обещава да направи горд "човека, който повярва в него и го научи какво означава да се трудиш". Тогава той започва да се подготвя при Валя Демирева, но продължава да се състезава за сливенския клуб "Михаил Желев".

Изгряването на европейската сцена

Състезателната година все пак започва успешно с личен рекорд от 6.80 секунди титла на 60 метра при юношите под 20 години. Той защитава и златото си на 100 метра през лятото с 10.58 секунди и прави своя дебют при мъжете, където финишира втори. Истинският успех обаче идва на европейската сцена. Христо Илиев участва на Европейското първенство за юноши под 20 години в Йерусалим. В сериите той свежда най-доброто си постижение до невероятните 10.39 секунди, на 1/2-финала сваля още една стотна от рекорда си, а на финала завършва 4-и с 10.44.

През 2024 година той печели сребърен медал от Балканския шампионат за мъже и жени в зала на 60 метра с 6.77. През лятото печели първия си златен медал при мъжете на национално ниво, пробягвайки дистанцията от 100 метра за 10.31 секунди. Той постига и 21.13 на 200 метра, като по този начин си печели място на Световното първенство за юноши до 20 години в Лима, Перу. В конкуренцията на олимпийски шампиона на тази възраст българинът достига до 1/2-финалите и в двете дисциплини.

Миналата година прогресът в резултатите на Илиев продължи. През зимата той свали още няколко стотни от най-доброто си постижение на 60 метра - 6.68 секунди, и участва на Европейското за мъже в зала, както и на Балканския шампионат, където остана четвърти. През лятото той защити титлата си при мъжете, подобри резултата си на 200 метра - 21.08 сек, участва на Европейското до 23 години в Берген, където достигна до 1/2-финалите, а в края на сезона сведе личния си рекорд до 10.29 секунди, за да завоюва бронз от Балканиадата.

Исторически старт на 2026 година

И така стигаме до днес. 2026-а започна със силното 6.69 на турнир "Академик". Няколко седмици по-късно той бяха извън класирането на Националния шампионат под 20 години, където доказа, че е в отлична форма и записа 6.66 секунди. Седмица по-късно той свали още няколко стотни от върховото си постижение пред погледа на родните рекордьори в дисциплината - 6.61 секунди, което бе четвърти резултат във вечната ранглиста на България. Никой обаче не знаеше на какво е способен 21-годишният атлет. Дни по-късно той участва на турнира в Белград, където никой не очакваше какво предстои да се случи. Илиев се изтреля на старта от първи коридор и се превърна в най-бързия българин в зала в историята - 6.54 секунди!

"Това не е просто време на таблото. Това са години труд, болка, съмнения и вяра, когато никой не виждаше пътя напред, освен мен и хората до мен", написа самият той. А в този исторически момент Христо Илиев не забрави откъде е тръгнал и за човека, който първи повярва в него - Станев. Той посвети рекорда на бившия си треньор и му благодари за "човека и атлета, който го е направил". Сливналията не пропусна и заслугите на тази, която "вярва, търпи, изисква и бута напред всеки ден" - Валя Демирева, без която този успех нямаше да бъде възможен.

С този резултат той се класира на Световното първенство в зала, което ще се състои през март в Торун. През следващите седмици предстоят редица състезания, на които младият талант ще има шанс да блесне още по-ярко. А след като остави рекорда на 60 метра на Петър Петров в историята, следващата цел също е ясно - 10.13 секунди на 100 метра от 1980 година, резултат, с който легендата покори олимпийски подиум.