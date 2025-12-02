Драма на най-големия маратон в света и атака на национален рекорд на полумаратон: "Бегачите" през ноември 2025 г. (ОБЗОР)

"Бегачите" е спортна рубрика на Actualno.com с автор Стефан Йорданов, посветена на най-интересните събития от света на бягането.

Месец ноември бе оскъден откъм събития в света на средните и дългите бягания. Въпреки това в началото на месеца се проведе най-големият маратон в света, поне що се отнася до брой участници - този в Ню Йорк. Мейджър маратонът събра световния елит, включително легендите Кенениса Бекеле и Елиуд Кипчоге. За всички бе ясно обаче, че и двамата едва ли ще могат да се намесят в битката за първото място.

Бекеле и Кипчоге останаха извън битката за маратона на Ню Йорк

Всъщност Бекеле се отказа по време на бягането още преди 30-ия километър, като за него това започна да се превръща в навик в маратонските бягания. А Кипчоге пък не се отказа, въпреки че сериозно закъса в последните километри, и се прибра едва 17-ти. Имаше спекулации, че това може да бъде последното състезание на двамата атлети, но Кипчоге даде ясен знак, че ще продължи да се състезава и дори планира да бяга маратони на всеки от седемте континента.

В крайна сметка маратонът в Ню Йорк бе спечелен от Бенсън Кипруто - с едва 3 стотни пред втория Александър Мутисо във финал, който наподобяваше този от Световното първенство в Токио. А силно впечатление в състезанието направи и световният шампион в ориентирането Матиас Кибурц, който, макар и новобранец в маратонските бягания, завърши на 5-то място и отново слезе под 2 часа и 10 минути. Швейцарецът има слизане под 2:07 на маратон, както и 30-то място на Олимпийските игри в Париж.

Иначе Хелън Обири спечели надпреварата при жените в Ню Йорк, като ѝ се наложи да сваля 3 минути от рекорда на трасето, за да финишира първа за 2:19:51 часа - с 16 секунди пред втората. На същия ден се проведе и маратонът на Истанбул, който събра над 41 000 души. Етиопка и кениец триумфираха и прибраха по 50 000 долара за победите си. В България пък се проведе маратонът на Бургас, където кенийци взеха победите. 2:19:07 бе времето на първия мъж на трасето.

Девора Аврамова доближи националния рекорд на полумаратон

На полумаратона на Бургас имаше българска победа чрез Маринела Нинева, която премина дистанцията за 1:17:59 часа. Под 1 час и 10 минути слезе Николай Кауфман при мъжете, но остана втори - зад кениеца Бернард Туу с 1:07:27. Впечатляващ резултат на полумаратон постигна Девора Аврамова по време на състезание в Белград, ставайки втората най-бърза българка на дистанцията с време под 1 час и 13 минути - на около две минути от националния рекорд на Милица Мирчева.

Автор: Стефан Йорданов

Още от "Бегачите": Силни бягания и рекорди в сезона на (полу)маратоните: "Бегачите" през октомври 2025 г. (ОБЗОР)