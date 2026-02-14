Лайфстайл:

Феноменална Милена Тодорова остана на косъм от олимпийски медал! Лора Христова също е в топ 11

Най-добрата българска биатлонистка Милена Тодорова се представи феноменално в спринта на 7.5 км на Олимпийските игри в Кортина - Милано! Тя се класира на четвърто място и остана на косъм от почетната стълбичка. Родната ни състезателка допусна една грешка при стрелбата от легнал, което може би ѝ коства отличие. Лора Христова също беше на висота. 22-годишната бронзова медалистка в индивидуалния старт на 15 км завърши на 11-о място.

28-годишната Тодорова финишира четвърта за 21:20.8 минути. Тя допусна една грешка при първата от двете си стрелби в комплекса в Антхолц-Антерселва. Опитната ни представителка се размина за 16.3 секунди с място на подиума, но записа най-добрия си резултат на Зимни игри. Досега най-предното й класиране беше 17-о място в същата дисциплина в Пекин 2022.

Лора Христова също направи един пропуск от положение легнал и се нареди 11-а с 21:54.1 минути. Така двете се класираха за преследването на 10 километра в неделя, за което продължават първите 60, като ще имат доста добри изходни позиции за атака на местата на подиума.

Дебютантката на Олимпиада Валентина Димитрова и Мария Здравкова останаха извън топ 70. Здравкова финишира с време 24:44.2 минути. Тя свали 6 от 10 мишени на стрелбището с един пропуск от легнал и три от прав. Димитрова пък завърши за 24:56.1 минути след два пропуска от легнал и 1 от прав.

Шампионка с чиста стрелба стана Марен Киркеейде (Норвегия) с 20:40.8 минути. Осеан Мишлон спечели среброто с изоставане от само 3.8 секунди и също със свалени десет мишени. 27-годишната Лу Жанмоно (Франция) се нареди трета на 23.7 секунди с един пропуск от положение прав.

