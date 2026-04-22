Ново признание за Карлос Насар - връчиха му най-голямата награда на Европейското

22 април 2026, 10:20 часа 1246 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
Българският ас във вдигането на тежести Карлос Насар получи приза за най-добър щангист на Европа за 2025 г. - признание за впечатляващите му постижения през последната година. Наградата му бе връчена в Батуми, където се провежда тазгодишното европейско първенство. Отличието се връчва от Европейската федерация по вдигане на тежести и AIPS Europe, след гласуване на спортни журналисти от целия континент. Това е най-голямата награда за щангистите в Европа.

Карлос Насар е щангист номер 1 на Европа

Въпреки че е едва на 21 години, Насар вече се утвърди като една от водещите фигури в световната тежка атлетика. През 2025 г. той спечели световна и европейска титла, а година по-рано триумфира и с олимпийско злато в Париж, което затвърди мястото му сред най-големите имена в спорта.

Това е втора поредна година, в която българинът е избран за №1 в Европа, като и през 2025-та наградата му бе връчена по време на европейското първенство - това в Кишинев.

Иначе Карлос Насар се готви да атакува четвърта поредна европейска титла. Той ще се състезава в категория до 94 кг, където изглежда без реална конкуренция. Миналата година Карлос отвя втория в класирането на Европейското с цели 38 кг в двубоя, като това се случи в категория до 96 кг.

Сега щангистът е мотивиран да счупи още световни рекорди в кат. до 94 кг, където държи върховото постижение в изтласкването, докато тези в изхвърлянето и в двубоя все още не са негово притежание.

Стефан Йорданов Отговорен редактор
вдигане на тежести Карлос Насар
