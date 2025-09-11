Войната в Украйна:

Олимпийски медалист по стъпките на български надежди: Ще участва на Игрите за допингирани

11 септември 2025, 17:48 часа 248 прочитания 0 коментара
Олимпийски медалист по стъпките на български надежди: Ще участва на Игрите за допингирани

Сребърният медал на Олимпийски игри в Париж 2024 Бен Прауд обяви, че ще плува догодина на Enhanced Games - спортно събитие, което позволява употребата на допинг за подобряване на спортните постижения. 30-годишният британец, който завърши втори миналата година на 50 метра свободен стил във френската столица, очаква с нетърпение "тази нова глава в кариерата си". По този начин той ще последва примера на Йосиф Миладинов и Кристиан Голомеев.

Силен трансфер за Enhanced Games

Брауд описва решението си като "шанс да преследва външния предел на човешкия потенциал с инструментите и възможностите на нашето време". "Мисля, че реално погледнато, постигнах всичко, на което съм способен, и сега Enhanced Games ми дава нова възможност. Определено не мисля, че това подкопава чистия спорт", каза той в интервю за ББС.

ОЩЕ: Да станеш милионер за 20 секунди: Кристиан Голомеев, който би световен рекорд на Игрите за допингирани

Enhanced Games ще се проведе през май следващата година в Лас Вегас, предлагайки 500 000 долара награден фонд за първо място в състезания по лека атлетика, плуване и вдигане на тежести, припомня АП, цитиран от БТА. През миналия месец организацията заведе дело за 800 милиона долара срещу Международната федерация по плуване и други, твърдейки, че те незаконно оказват натиск върху спортисти да бойкотират събитието. World Aquatics прие правило по-рано тази година, което забранява на спортисти, участвали в Enhanced Games, да стартират в състезания под егидата на организацията.

Най-важните спортни новини за деня - Специална селекция в канала ни във Viber! Последвайте ни тук!

Припомняме, че през май 2025-а голямата звезда на българското плуване Йосиф Миладинов сложи край на спортната си кариера, за да може да плува на събитието без допинг контрол с огромен награден фонд. Освен него, в Enhanced Games фигурира и друг плувец, свързан с България. Това е роденият във Велинград Кристиан Голомеев, който се състезава за Гърция и завърши на пето място на Олимпийските игри в Париж.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Джем Юмеров
Джем Юмеров Отговорен редактор
Плуване
Още от Още спорт
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес