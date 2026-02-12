Войната в Украйна:

Още двама украинци са били принудени да сменят екипировката си на Зимните игри 2026 заради "политически слогани"

Каската на трети украински спортист беше забранена на Зимните олимпийски игри 2026 Международният кънки съюз (ISU) не позволи на състезатeля по шорттрек Олег Гандей да се състезава със своята екипировка. На неговата каска е изписан надпис: „Където има героизъм, няма окончателно поражение“. Според спортиста това е мотивираща фраза, дело на украинската поетеса Лина Костенко, но за централата представлява политическо послание.

Строгост към украинците в Милано и Кортина

„Преведох им съобщението дума по дума, но не помогна. Казват, че е политически лозунг, свързан с войната, че не е позволен. Това са просто мотивационни думи за мен, за моя отбор и за моята страна", заяви Гандей. Неговата история напомня за преживяванията на украинската фристайл състезателка Катерина Коцар.

Нейната каска беше забранена, защото върху нея беше написано „Бъди смел като украинец“. Както е известно, участникът в скелетона Владислав Гераскевич получи забрана да участва в Олимпийските игри заради „каската на паметта“, изобразяваща украински спортисти, загинали в резултат на пълномащабната руска инвазия.

Макар че националните отбори на Русия и Беларус са изключени от Олимпийските игри, спортистите от двете страни могат да участват в индивидуални състезания под „неутрален“ статут. Все пак много руски спортисти, които участват като „неутрални“ в международни състезания, имат връзки с Кремъл или са изразили подкрепа за войната срещу Украйна.

