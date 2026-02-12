Скандал с украинец на Зимните олимпийски игри! Отстраниха го заради каска с убити от Русия спортисти

Украинският състезател в скелетона Владислав Хераскевич беше отстранен от участие в Зимните игри в Милано-Кортина заради изображения на каската му. Новината съобщиха от Международния олимпийски комитет (МОК). Централа излезе с дълга позиция в своя сайт, с която обясни сюжета на цялата сага. Хераскевич искаше да носи специално изрисувана каска, с която отдава почит на украински спортисти, убити от руската армия по време на войната в Украйна.

Владислав Хераскевич е отстранен от Зимните олимпийски игри 2026

"Въпреки многократните разговори и лични срещи между МОК и г-н Хераскевич, последната от които беше тази сутрин с президента на МОК Кърсти Ковентри, той не прие никакъв компромис. МОК много искаше г-н Хераскевич да участва в състезанието. Затова МОК седна с него, за да потърси най-уважителния начин да отговори на желанието му да почете паметта на колегите си спортисти, които загубиха живота си след руската инвазия в Украйна. Същността на този случай не е в посланието, а в мястото, където той искаше да го изрази", пишат от МОК.

Mykhailo Heraskevych, father and coach of Vladyslav Heraskevych of Ukraine, reacts after Vladyslav got disqualified from the Winter Olympics for wearing a helmet in tribute to athletes who have died amid Russia's attack on Ukraine. Read more: https://t.co/MZaz12H6Ap pic.twitter.com/NOr52PMhIe — Reuters (@Reuters) February 12, 2026

По техни думи състезателят е имал възможност да покаже каската си по време на всички тренировъчни спускания. Предложено му е да го направи и в микс зоната пред журналисти. МОК се позовова на това, че скръбта не се изразява и възприема по един и същи начин навсякъде по света. Отбелзязват, че това може да се прави по време на пресконференции и интервюта, както и в социалните мрежи.

Също така Организаторите на Олимпийските игри предложиха на украинеца да носи черна лента, но той отказа. Въпреки че е бил предупреден няколко пъти, Владислав Хераскевич не е отстъпил от желанието си да се състезава с въпросната каска, което е довело и до отстраняването му.

