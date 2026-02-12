Любопитно:

"Срамен момент, МОК вреди на собствената си репутация": От Украйна реагираха на дисквалифицирания олимпиец

Украинският външен министър Андрий Сибига смята решението на Международния олимпийски комитет (МОК) да дисквалифицира състезателя в скелетона Владислав Хераскевич за „срамен момент“.

По-рано днес стана ясно, че украинецът е отстранен от участие в Зимните олимпийски игри в Милано-Кортина заради каската си с изображения на спортисти, които са негови сънародници, които са били убити от руската армия по време на войната в Украйна.

„МОК навреди не на украинския атлет, а на своята собствена репутация. Бъдещите поколения ще се обръщат към това като срамен момент. Той просто искаше да почете спортисти, които са били убити във войната. Няма нищо грешно в това спрямо никакви правила или етични норми“, написа Сибига в профила си в социалната мрежа X, цитиран от агенция Reuters.

Джем Юмеров
