Любопитно:

Под зоркото око на Илиана Раева: Ансамбълът по художествена гимнастика показа новите композиции

12 февруари 2026, 17:30 часа 297 прочитания 0 коментара
Под зоркото око на Илиана Раева: Ансамбълът по художествена гимнастика показа новите композиции

В Национална спортна база „Раковски“ се проведе оглед на новите композиции на национален отбор ансамбъл жени по художествена гимнастика, с които българските грации ще се състезават през сезон 2026, съобщиха от Българската федерация по художествена гимнастика (БФХГ). Президентът на БФХГ Илиана Раева също присъства в залата, за да проследи отблизо процесите.

Илиана Раева и Невяна Владинова - неотлъчно до националния отбор 

Заедно с Илиана Раева бяха и вицепрезидентът Невяна Владинова, както и генералният секретар Росина Атанасова, директорът на националните отбори Деспа Кателиева, членовете на Управителния съвет и специалистите от треньорския и артистичния екип. Ансамбълът представи първите варианти на своите нови съчетания. През новия сезон грациите ще представят композиции с пет топки и с три обръча и два чифта бухалки.

Още: Престижно! Любима българска гимнастичка стана президент в Световната гимнастика

Илиана Раева и Невяна Владинова

Динамични и модерни композиции поставят силна основа за сезон 2026

Въпреки ранния етап на подготовка, гимнастичките показаха сериозно отношение, концентрация и добра степен на готовност. Бяха разгледани всички компоненти на композициите, направени бяха корекции в съответствие с изискванията на правилника и дадени ценни насоки за последващата работа.

"Първите впечатления са за интересни, динамични и модерни композиции, които поставят силна основа за предстоящия сезон. Пожелаваме здраве, вдъхновение и успешна подготовка на ансамбъла и треньорския щаб. Сезон 2026 започва с амбиция, нова енергия и поглед към големите цели", написаха от БФХГ във Фейсбук.

Още: "Не се плашим от тях, побеждавали сме ги преди": Весела Димитрова коментира завръщането на Русия в художествената гимнастика

Най-важните спортни новини за деня - Специална селекция в канала ни във Viber! Последвайте ни тук!

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Стефан Йорданов
Стефан Йорданов Отговорен редактор
Художествена гимнастика Илиана Раева Български ансамбъл по художествена гимнастика
Още от Още спорт
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес