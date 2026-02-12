Под зоркото око на Илиана Раева: Ансамбълът по художествена гимнастика показа новите композиции

В Национална спортна база „Раковски“ се проведе оглед на новите композиции на национален отбор ансамбъл жени по художествена гимнастика, с които българските грации ще се състезават през сезон 2026, съобщиха от Българската федерация по художествена гимнастика (БФХГ). Президентът на БФХГ Илиана Раева също присъства в залата, за да проследи отблизо процесите.

Илиана Раева и Невяна Владинова - неотлъчно до националния отбор

Заедно с Илиана Раева бяха и вицепрезидентът Невяна Владинова, както и генералният секретар Росина Атанасова, директорът на националните отбори Деспа Кателиева, членовете на Управителния съвет и специалистите от треньорския и артистичния екип. Ансамбълът представи първите варианти на своите нови съчетания. През новия сезон грациите ще представят композиции с пет топки и с три обръча и два чифта бухалки.

Още: Престижно! Любима българска гимнастичка стана президент в Световната гимнастика

Динамични и модерни композиции поставят силна основа за сезон 2026

Въпреки ранния етап на подготовка, гимнастичките показаха сериозно отношение, концентрация и добра степен на готовност. Бяха разгледани всички компоненти на композициите, направени бяха корекции в съответствие с изискванията на правилника и дадени ценни насоки за последващата работа.

"Първите впечатления са за интересни, динамични и модерни композиции, които поставят силна основа за предстоящия сезон. Пожелаваме здраве, вдъхновение и успешна подготовка на ансамбъла и треньорския щаб. Сезон 2026 започва с амбиция, нова енергия и поглед към големите цели", написаха от БФХГ във Фейсбук.

Още: "Не се плашим от тях, побеждавали сме ги преди": Весела Димитрова коментира завръщането на Русия в художествената гимнастика